De la viata in tabara de refugiati, la succes la Hollywood: povestea impresionanta a unei tinere

Vivian Nouri s-a nascut intr-o tabara de refugiati sirieni dupa ce casa ei din nordul Irakului a fost distrusa de o bomba. Acum insa, tanara de 24 de ani se bucura de succes la Hollywood, este buna prietena cu Diplo si Chance the Rapper si a inregistrat o melodie care va aparea pe coloana sonora a unui film care va aparea in curand pe marile ecrane din intreaga lume.

Familia lui Vivian Nouri a fost nevoita sa fuga din Irak si a facut pe jos drumul pana in tabara de refugiati sirieni din Iran unde Vivian s-a nascut si unde a crescut primii doi ani ai vietii sale. In 1995, familia ei a primit statutul de refugiat in Noua Zeelanda si acolo locuieste si acum.

Inca din copilarie Vivian si-a aratat pasiunea pentru muzica si a castigat numeroase concursuri organizate la scoala, fapt ce i-a intarit convingerea ca poate reusi in cariera de cantareata.

Iar ambitia ei a dat roade, asa cum chiar ea declara intr-un interviu acordat UNILAD:

“La inceputul anului am decis sa renunt la tot ce aveam in Noua Zeelanda, la job-ul pe care il aveam in domeniul IT, ca sa pot pleca in America sa vad daca voi putea sa imi fac o cariera. Stiam o singura persoana acolo, Brian Kennedy, i-am trimis un video cu mine cantand piesa Close To You interpretata de Rihanna, pe care el a produs-o, si lui i-a placut.”

Decizia lui Vivian de a se muta in America a coincis cu sezonul Premiilor Grammy, iar Brian Kennedy a luat-o cu el la numeroase petreceri. La una dintre acestea, Vivian l-a cunoscut pe Jason, music supervisor la Paramount Records., dar si pe Diplo si Chance the Rapper.

La scurt timp a venit si oferta de a inregistra o piesa pentru Paramount Studios. “Jason m-a sunat si m-a intrebat daca pot inregistra o melodie. Mi-a trimis-o pe email, dar raspunsesem afirmativ inca dinainte sa o ascult. Am invatat-o intr-o ora si m-am dus direct la studio, acelasi studio unde mai inregistrasera albume Michael Jackson si Lionel Richie”.

Piesa pe care Vivian a inregistrat-o se afla pe coloana sonora a unui film care va debuta pe marile ecrane la finalul acestui an, pelicula din distributia careia fac parte Will Ferrell, Mark Wahlberg, John Cena, John Lithgow, Mel Gibson. Este vorba de comedia “Daddy’s Home 2”.

