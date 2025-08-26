Noi scene pasionale la Insula Iubirii 2025! Cine a cedat în fața tentațiilor: „Ne doream foarte mult să fie această apropiere”

Au trecut cinci săptămâni de la momentul în care cinci cupluri și-au deschis sufletul în fața celui mai dur test al relațiilor! Despărțiți pentru 21 de zile, aceștia au ocazia de a-și răspunde la toate întrebările pe care le aveau vizavi de ceea ce este între ei și înspre ce punct se îndreaptă. După un început reținut, în care gândurile au zburat mai mult la parteneri, fiecare dintre ei s-a relaxat, și-a dat voie să trăiască testul cu adevărat, iar lucrurile au devenit tot mai intense.

Noi scene pasionale între Ella și Teo

Pe măsură ce crește perioada petrecută departe de parteneri, participanții la Insula Iubirii 2025 își dau frâu liber sentimentelor, iar scenele pasionale devin mai frecvente.

În ediția 16 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025, Ella și Teo au continuat să se apropie și au trăit clipe intense unul alături de celălalt. Cei doi s-au retras în baia din camera concurentei și au dat cedat tentațiilor.

Ella Vișan i-a luat din nou pe telespectatori prin surprindere după ce a pus la cale un plan prin care a crezut că îi va păcăli și că aceștia nu se vor prinde de ceea ce avea să se întâmple în baia din camera ei. Mai exact, ea s-a prefăcut că nu se simte prea bine, moment în care Teo a trebuit să o întrebe dacă are nevoie de ceva, urmând ca ea să îi ceară o băutură cu magneziu și să îi permită să intre în baie sub pretexul că este îmbrăcată. Teo a fost cel care a confirmat totul la testimonial și a recunoscut că amândoi au făcut ceea ce au simțit.

„După plecarea Mariei am făcut un duș și am mers la ea în cameră. Ea mi-a zis când o să intru în baie și o să vin la ea în cameră că îmi va spune că îi e rău, să o ajut, să îi aduc o pastilă din cameră. Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am făcut ceea ce am simțit amândoi. Ne doream foarte mult din nou să fie această apropiere dintre noi!”, a mai explicat Teo Costache, recunoscând că au trăit împreună din nou „clipe intense!”.

Din baie nu s-au auzit doar multe săruturi și momente intense, ci și reproșuri din partea concurentei care nu a primit un răspuns mulțumitor la mărturisirea că îi va fi dor de el. Mai exact, ea s-ar fi așteptat la un răspuns precum „N-are de ce”, nu la „Și mie de tine!”, așa cum s-a exprimat Teo.

Marius Avram și Oana Monea s-au sărutat pe plajă

Oana Monea i-a fost alături lui Marius în toate momentele grele, iar pentru el a contat enorm acest aspect. Implicarea ispitei și dorința ei de a-l vedea cu zâmbetul pe buze au dat roade, chiar dacă nimeni nu se mai aștepta ca el să cadă în ispită după ce a văzut-o pe soția lui în mai multe ipostaze neplăcute alături de un alt bărbat.

Oana a reușit să îl facă pe Marius să uite preț de câteva clipe de probleme, iar în cele din urmă cei doi s-au retras pe plajă, acolo unde a avut loc și primul sărut.

„Totuși, am căzut în ispită, se pare”, a spus el, urmând ca ispita să îl contrazică și să îi reamintească că la ultimul date el i-a atras atenția că este un bărbat însurat în momentul în care ea a încercat să îl sărute în club: „Pentru mine, în momentul ăla ai avut tot respectul!”.

„Știu că sunt însurat și ne-am sărutat… Și vreau să te sărut… adică….Am zis că o să fiu corect până la capăt și uite-ne aici, amândoi, ne sărutăm. Nu știu. Oare m-am îndrăgostit și eu? Crede-mă, nu mai țin minte cum e să te îndrăgostești… „, a mai adăugat el.

Ulterior, cei doi au decis să doarmă îmbrățișați pe canapea în hol.

