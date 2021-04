Noi detalii despre starea de sănătate a lui Tom Parker, cântărețul diagnosticat cu cancer cerebral în fază terminală

Cântărețul Tom Parker, care a făcut parte din formația The Wanted și a devenit cunoscut cu hitul Glad You Came (2012), a fost diagnosticat în toamna anului trecut cu cancer cerebral în faza terminală. Deși verdictul a fost unul extrem de dureros atât pentru el, cât și pentru familia sa, se pare că starea de sănătate a lui Tom este momentan stabilă.

Recent, Parker a postat pe contul său de Instagram un selfie, la care a adăugat următoarea descriere: „E timpul pentru RMN.”

Postarea vine la puțin timp după ce amicul său și fostul coleg de trupă, Max George, a declarat că medicii sunt șocați de cât de bine răspunde Tom la tratament. În plus, afirmația a fost susținută și de Parker, care a mărturisit la începutul anului că a primit o veste foarte bună de la medicii săi.

„MICȘORARE SEMNIFICATIVĂ. Acestea sunt cuvintele pe care le-am primit azi și nu mă pot opri din a le spune din nou și din nou. Am făcut o tomografie ieri și rezultatele de azi arată o mișcorare semnificativă a tumorii și răspund bine la tratamentul prescris de medici. În fiecare zi continui lupta cu acest nenorocit!”, a scris cântărețul pe contul lui de Instagram alături de o imagine în care apare alături de soția lui și cei doi copii.

Artistul în vârstă de 32 de ani a mai mulțumit medicilor care se ocupă de tratamentul lui, dar și soției sale. „Copiilor mei – lupt pentru voi în fiecare secundă a fiecărei zile. Prietenilor, familiei și tuturor celor care sunt în această călătorie alături de mine – m-ați ajutat să trec peste cele mai dificile zile. Tuturor celor care citesc mesajul – dragostea, lumina și pozitivitatea voastră m-au inspirat. Niciun mesaj nu a trecut necitit și mi-au oferit foarte multă putere. Această călătorie este cu siguranță un rollercoaster. Azi a fost o zi extraordinar de bună”, a mai spus Tom Parker.

Cantaretul trece acum prin radioterapie și chimioterapie, pentru a încerca reducerea în dimensiuni a tumorii.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro