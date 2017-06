Noi detalii despre gemenii lui Beyonce si reactiile de pe Twitter la auzul vestii

Toata lumea a asteptat cu sufletul la gura venirea pe lume a gemenilor lui Beyonce si ai lui Jay Z! Acestia s-au nascut pe 12 iunie 2017, in spitalul UCLA din Los Angeles. Cu toate acestea, copiii si celebra lor mama inca se afla in spital, pentru ca se pare ca au intampinat niste „mici probleme” – nimic ingrijorator totusi!

Se pare ca cei doi copii sunt, intr-adevar, baiat si fata, asa cum s-a tot speculat! Tatal lui Beyonce a fost primul membru al familiei care a confirmat public nasterea gemenilor intr-o postare pe Twitter.

Asa cum era de asteptat, Twitter-ul a fost luat cu asalt cu reactii la auzul vestii ca Beyonce a nascut – iata-le pe cele mai amuzante dintre ele!

The twins are here !! That’s what they say #Beyonce pic.twitter.com/KFainWOnzR — Lacey Johnson (@mslaceyj) June 18, 2017

If Beyoncé has babies on your birthday it’s not your birthday anymore. — OhNoSheTwitnt (@OhNoSheTwitnt) June 18, 2017

Now I’m bout to get hella messages asking me did I hear about Beyoncé having her babies pic.twitter.com/IMYLjrHgUR — Yahshua (@_KingTony) June 18, 2017

Me: Oh, Beyoncé had the twins? That’s cool. Also me: pic.twitter.com/uCy8Bw2zXs — xoNecole (@xonecole) June 18, 2017

Me trying not to bug Beyonce as I wait for a photo of the twins… pic.twitter.com/xOe3wjwXET — Aaryn Green (@DrG_2Be) June 18, 2017

