Nicole Cherry, imagini superbe din vacanță. Ce destinație a ales artista

Nicole Cherry se bucură de vacanță, iar imaginile pe care artista le-a împărtășit cu fanii de pe Instagram demonstrează acest lucru. Cântăreața nu a mers într-o destinație exotică, așa cum au ales alți artiști din România, ci a preferat să plece în Barcelona.

Nicole Cherry își ține la curent urmăritorii cu diferite activități din viața ei și același lucru a făcut și acum în vacanță, publicând pe rețelele de socializare câteva cadre cu peisajele și locurile pe care le vizitează în Spania. Artista nu este singură în această destinație, ci este alături de partenerul ei, Florin Popa. Nicole Cherry s-a fotografiat și în ipostaze tandre cu logodnicul ei, iar reacțiile din partea fanilor nu au întârziat să apară.

Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 22 de ani. Cântăreața a adus-o pe lume pe fiica ei, Anastasia, pe 27 noiembrie 2021.

Nicole Cherry trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste cu Florin Popa. În luna octombrie a anului 2021, artista a anunțat că s-a logodit.

Nicole Cherry a vorbit în cadrul unui interviu pentru playtech.ro despre schimbările care au apărut în viața ei, dar și în relația de cuplu după ce a devenit mamă. Cântăreața a spus că între ea și logodnicul ei nu au apărut probleme și consideră că Florin este persoana pe care se poate baza mereu.

„Clar, în momentul în care două persoane mature își doresc un copil și se înțeleg, acest lucru le unește. Depinde foarte tare și de starea psihică a mamei și de cum percepe tatăl, dar noi nu am avut niciun fel de problemă. Florin m-a salvat din multe episoade mai puțin bune de când suntem împreună. Da, a fost ca o ancoră. De fiecare dată când am o problemă știu că am pe cine să mă bazez. Nu îmi este frică să merg la drum cu el.”