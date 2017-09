Naomi Watts, declaratii despre moartea lui Heath Ledger, fostul ei iubit

Naomi Watts si Heath Ledger au format un cuplu timp de doi ani dupa ce s-au cunoscut pe platoul de filmare a peliculei ´Ned Kelly´. Watts rememoreaza moartea fostului ei iubit care s-a stins tragic in anul 2008 la doar 28 de ani din cauza unei supradoze accidentale cu medicamente. Actrita le-a dezvaluit producatorilor documentarului ´I am Heath Ledger´ ca ziua in care a aflat de moartea fostului ei iubit a fost una ´foarte trista´.

Naomi si Heath au format un cuplu din 2002 pana in 2004 dupa ce s-au indragostit pe platourile de filmare ale peliculei „Ned Kelly”.

Watts a vorbit despre Heath pentru documentarul facut despre viata lui, care va fi transmis pe postul britanic Channel Seven in aceasta duminica. Vizibil intristata, Naomi a povestit ce a simtit dupa ce a aflat de moartea actorului.

Documentarul include interviuri cu familia si prietenii lui Heath, precum si ore intregi de videouri inregistrate de actor. Chiar daca s-au despartit, Naomi a sustinut intotdeauna ca are doar amintiri placute cu actorul. In 2012 a vorbit pentru revista ´More´, declarand ca cei doi au avut o relatie foarte frumoasa.

„Avea intr-adevar un suflet foarte mare si a avut un impact minunat asupra vietii mele”, a declarat Watts pentru publicatie. „De asemenea, era un actor desavarsit. Este asa o tragedie pentru fiica lui”.´

Dupa ce Heath Ledger si Naomi s-au despartit, actorul a inceput o relatie cu Michelle Williams, cu care a jucat in filmul „Brokeback Mountain”. Fiica lor Matilda s-a nascut in 2005, dar cuplul s-a despartit in 2007.

Text: Maria Chitu

Foto: Hepta