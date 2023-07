Naomi Osaka a dezvăluit prima fotografie cu fiica ei, Shai: „O mică pauză”

Naomi Osaka a dezvăluit prima fotografie cu fetița ei, Shai. Cvadrupla campioană de Grand Slam la simplu în vârstă de 25 de ani a postat pe Instagram o serie de imagini care arată călătoria ei spre maternitate, inclusiv prima fotografie cu fiica ei nou-născută.

În fotografie, capul lui Shai iese din cadru și micuța poartă un body alb cu motive de tenis împrăștiate pe țesătură. Osaka a inclus și o fotografie cu burtica ei, cu ea în spital și o fotografie de la un picnic cu baloane tematice în fundal.

Osaka a întâmpinat recent primul ei copil cu iubitul său, Cordae, în Los Angeles. „Se descurcă bine”, a declarat o sursă pentru PEOPLE despre Osaka și fiica ei nou-născută la momentul respectiv. În weekend, Cordae a dezvăluit numele pe care el și Osaka l-au ales pentru fetița lor. În timp ce cânta la Calgary Stampede din Canada, rapperul a făcut o pauză între melodii pentru a spune publicului: „Fiica mea Shai s-a născut acum câteva zile, așa că dedic acest spectacol fetiței mele Shai. Vă iubesc, mă întorc acasă”.

Înainte de a-și întâmpina fiica, Naomi Osaka a vorbit cu PEOPLE în aprilie și a dezvăluit că ea și Cordae au discutat despre posibile nume pentru copil. De asemenea, sportiva a dezvăluit și de unde a primit ajutor în ceea ce privește sarcina.

Pe măsură ce capitolul sarcinii sale se încheie, Naomi Osaka a precizat la momentul respectiv că abia așteaptă să se întoarcă pe terenul de tenis, de data aceasta cu un nou fan care să o încurajeze.

„Abia aștept să-mi am copilul în tribune la turnee. Simt că dacă îi voi avea acolo, urmărindu-mă, va fi o motivație în plus”, a declarat ea pentru PEOPLE.

Sportiva, care a început să se întâlnească cu Cordae în 2019, a dat prima dată vestea sarcinii sale în ianuarie, împărtășind o fotografie a sonogramei sale, precum și un mesaj lung și emoționant către fanii ei de pe rețelele de socializare. Vizibil emoționată și încântată de perioada specială din viața ei, jucătoarea de tenis a transmis că așteaptă cu nerăbdare ca fiica ei să îi urmărească mândru meciurile.

„Ultimii ani au fost cel puțin interesanți, dar am descoperit că perioadele cele mai dificile din viață pot fi cele mai distractive. Aceste câteva luni departe de sport mi-au dat cu adevărat o nouă dragoste și apreciere pentru jocul căruia i-am dedicat viața. Îmi dau seama că viața este atât de scurtă și nu iau niciun moment ca fiind de la sine înțeles, fiecare zi este o nouă binecuvântare și o nouă aventură. Știu că am atât de multe de așteptat în viitor, un lucru pe care îl aștept cu nerăbdare este ca micuțul meu să se uite la unul dintre meciurile mele și să spună cuiva: „asta e mama mea” haha. Vă iubesc pe toți la infinit. Nu cred că există o cale perfect corectă de urmat în viață, dar întotdeauna am simțit că dacă mergi înainte cu intenții bune, îți vei găsi drumul până la urmă”, a scris Osaka.