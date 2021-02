Motivul pentru care Simona Halep s-a imunizat cu vaccinul Pfizer. Declarații contradictorii din partea oficialilor

Simona Halep s-a imunizat cu vaccinul Pfizer/BioNTech, la Institutul Național Cantacuzino. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a și explicat motivul acestei alegeri. „Nu am știut până la momentul vaccinării cu ce tip de vaccin se va vaccina. Ca principii, fiind vorba de contextul particular legat de participarea doamnei Simona Halep în perioada următoare la turnee în afara țării și de necesitatea finalizării într-un timp cât mai scurt a schemei de vaccinare, a fost varianta care asigura aceste deziderate”, a declarat acesta.

„Mai mult decât atât, după cum știți, în România, stocul pentru vaccin de la Moderna este zero. Azi am primit o noua tranșă care va fi rezervată pentru asigurarea rapelului persoanelor deja programate”, a mai spus Gheorghiță pentru Libertatea.

În schimb, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), a fost cel care a indus opiniei publice ideea că Simona Halep s-a imunizat cu serul Pfizer pentru că doar acesta și cel produs de Moderna ar avea recomandarea Agenției Mondiale Antidoping: „Sportivii de lot olimpic se vaccinează la Institutul Cantacuzino, cu Pfizer și cu Moderna. Acest lucru se explică prin faptul că Agenția Mondială Antidoping a aprobat aceste două vaccinuri drept vaccinuri agreate. COSR a făcut o solicitare către Institutul Cantacuzino, pentru vaccinarea sportivilor olimpici”.

După ce Simona Halep s-a imunizat împotriva coronavirusului (sportiva a și contractat coronavirus anul trecut, dezvoltând o formă ușoară a bolii, și a declarat ulterior că își dorește să se vaccineze), a făcut și declarații jurnaliștilor prezenți la Institutul Cantacuzino. „Îmi doream, dar tot timpul am emoții, însă am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine(…). Consider că este spre binele tuturor acest vaccin, sper să se vaccineze cât mai multă lume. Sper să nu am reacții adverse.”

Diana Torje, desemnată de COSR să supervizeze vaccinarea sportivilor, a declarat pentr GSP.ro că sportivii pot alege oricare dintre cele trei vaccinuri aprobate și disponibile în Uniunea Europeană, adică Pfizer, AstraZeneca și Moderna, în funcție de disponibilitate. Declarațiile acesteia, după ce Simona Halep s-a imunizat cu Pfizer, sunt în concordanță cu cele ale unui reprezentant WADA (Agenția Mondială Antidoping) de zilele trecute. „WADA nu are nici un motiv să creadă că vaccinul acesta încalcă vreo normă antidoping. Agenția are deja memorandumuri și înțelegeri cu unii dintre producători, cum ar fi Pfizer și AstraZeneca. În acest moment, este permisă folosirea vaccinului rusesc Sputnik V, la fel ca ca cele 3 dezvoltate în Statele Unite, cele două din Mare Britanie și cele 6 produse în China”.

Iar Florin Oancea, directorul general al Institutului Național Cantacuzino, a declarat că motivul pentru care Simona Halep s-a imunizat cu Pfizer a fost unul de ordin pragmatic. „A fost opțiunea doamnei Halep. Sunt centre de vaccinare care merg cu Pfizer, centre care merg cu AstraZeneca și centre care folosesc Moderna. Dacă doamna Halep ar fi vrut AstraZeneca, probabil ar fi trebuit să aleagă alt centru de vaccinare. Și încă o explicație pentru care se alege Pfizer. La Pfizer, rapelul se face cel mai repede, după 21 de zile și ai încheiat vaccinarea. La AstraZeneca se face după 56 de zile, ceea ce pentru un sportiv ar însemna cam mult să aștepti!”

