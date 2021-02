Ce spune Andreea Marin despre una dintre fostele sale căsnicii: „A făcut-o cățărându-se pe umerii mei”

Andreea Marin a fost până acum căsătorită de trei ori. În 1995, când avea 21 de ani, vedeta s-a căsătorit cu Cristian Gheorghiță, însă în 2000 au divorțat. A doua a fost cu Ștefan Bănică, cu care s-a căsătorit în 2006. După șapte ani, cei doi s-au despărțit. Ulterior, a urmat mariajul cu fizioterapeutul Tuncay Öztürk, din 2013 până în 2017.

Andreea Marin a vorbit în cadrul emisiunii „Alege-te pe tine” de pe Canal 33 despre relațiile pe care le-a avut până acum, făcând declarații inedite despre una dintre căsnicii. Prezentatoarea TV a mărturisit că s-a întâmplat într-o căsnicie ca partenerul respectiv să profite de celebritatea ei. „Toți bărbații din viața mea m-au luat deja ca o femeie de carieră. Nu am avut mari probleme din punctul acesta de vedere. Nici cele bune, nici cele rele din relațiile mele nu s-au întâmplat din cauza carierei. Nu au avut legătură unele cu altele. Ba chiar dimpotrivă, au ajutat pe celălalt în unul dintre cazuri. Mă refer la cineva mai dornic să iasă în față, ca să spun așa și nu o putea face prin propriile forţe, așa că a făcut-o căţărându-se pe umerii mei.”

Andreea Marin a adus în discuție și relația pe care a avut-o cu Ștefan Bănică, alături de care are o fiică, Violeta, în vârstă de 13 ani. „Am avut și relația cu tatăl copilului meu, în care amândoi eram persoane cunoscute și acolo a fost un fel de a privi lucrurile. Am avut și relația de început, de la 18 ani, când eu creșteam și mă dezvoltam ca persoană publică și am avut tot sprijinul în acea relație. Ne-am despărțit pentru că la un moment dat vedeam diferit viitorul, dar voi avea mereu recunoștință față de acest prim om din viața mea.”

Prezentatoarea TV a vorbit cu această ocazie și despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent cu Adrian Brâncoveanu, alături de care formează un cuplu de patru ani. Experiențele pe care le-a întâmpinat până acum în viață au făcut-o să își dea seama că trebuie să prețuiască oamenii pe care îi are lângă ea, așa cum este actualul partener. „Astăzi sunt într-o relație de maturitate, în care chiar simt tot suportul și ofer tot suportul meu, văzând lucrurile după o viață în care am înțeles că oamenii sunt limitați de multe ori în a oferi dragostea lor. Când întâlnești un om bun, cum este Adrian, omul de lângă mine acum, e bine să prețuiești acest lucru”, a declarat Andreea Marin pentru Canal 33.

Citește și:

Leonard Miron și iubitul lui se pregătesc de căsătorie

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro