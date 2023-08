Motivul pentru care Feli Donose nu a mai cântat la un concert din Mureș: „O zi destul de nașpa, urâtă emoțional, fizic, psihic”

Feli Donose se numără printre cele mai admirate artiste din industria muzicală, care are o comunitate de fani devotată. Concertele sale sunt așteptate cu nerăbdare de cei care îi ascultă piesele, iar relația sa cu fanii este una foarte strânsă. Recent, Feli Donose a explicat de ce a fost nevoită să nu mai urce pe scenă la un spectacol.

Artista ar fi trebuit să susțină un concert în comuna Deda, județul Mureș. Cu toate acestea, Feli Donose a dezvăluit prin intermediul Instagram că nu a putut urca pe scenă la acest eveniment și a promis că va reveni cu detalii în legătură cu motivele care au stat în spatele acestei decizii.

„Mesaj pentru toți locuitorii comunei Deda, județul Maramureș. Îmi pare extrem de rău că nu am mai urcat pe scenă, dar din cauza proastei organizări nu s-a mai ținut concertul. Eu și trupa mea am fost prezenți atât la probele de sunet, cât și la scenă seara, ne-am respectat obligațiile așa cum se întâmplă dintotdeauna. Toată ziua inclusiv seara NU am fost băgați în seamă, ba mai mult, am fost ignorați. Am așteptat aproape o oră și jumătate să intrăm pe scenă după „în 5 minute intrați”. Eu am o mare iubire și respect față de publicul care vine la concertele mele. Cine a fost vreodată la un concert al meu, știe. O să revin mâine cu un story despre întreaga poveste. Îmi pare rău, dar pentru mine pe primul loc în legătură cu un om sunt omenia și respectul. În seara asta, din cauza proastei organizări nu am avut parte de niciuna din cele două.”, a scris Feli Donose pe InstaStory.