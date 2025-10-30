Monica Anghel, mesaj surprinzător de pe patul de spital. Artista și-a îngrijorat fanii: „Apreciez mai mult fiecare moment”

Monica Anghel și-a alarmat fanii după ce a publicat o fotografie dintr-un salon de spital, cu o perfuzie la mână. Imaginea a ridicat multe semne de întrebare, mai ales că artista nu a explicat motivul internării, însă mesajul transmis alături de fotografie a fost unul profund, plin de emoție și reflecție.

Monica Anghel a transmis un mesaj din spital

De-a lungul anilor, cântăreața a fost extrem de sinceră cu publicul său și a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut. Monica Anghel a învățat să acorde prioritate sănătății și echilibrului interior, recunoscând că liniștea și starea de bine sunt mai importante decât orice altceva.

De data aceasta, deși nu a oferit detalii medicale, artista a încercat să transmită un mesaj de conștientizare și recunoștință pentru viață:

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”.

Postarea a stârnit imediat o avalanșă de reacții din partea admiratorilor, care i-au transmis gânduri bune și mesaje de încurajare.

„Sănătate multă! Sper că nu e nimic grav. Vă îmbrățișez cu drag!”, „Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului să vă dea sănătate, să vă ocrotească și să vă binecuvânteze! Amin”, „Foarte adevărat, multă sănătate!”, au scris fanii îngrijorați.

Nu este prima dată când îndrăgita artistă ajunge pe mâna medicilor. În urmă cu doar două luni, Monica Anghel a trecut prin două intervenții oftalmologice, pentru implant de cristalin și corectarea dioptriilor. Deși inițial a avut emoții, a mărturisit că totul a decurs perfect și că se bucură acum de o vedere excelentă, fără ajutorul ochelarilor.

Monica Anghel, dezvăluiri după a doua operație

Monica Anghel și-a informat fanii care o urmăresc pe Instagram că a trecut prin a doua operație de implant de cristalin. Intervenția a avut loc la o clinică privată.

„Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect! Vă sunt extrem de recunoscătoare!”, a spus Monica Anghel pe Instagram.

În cadrul unui interviu, Monica Anghel a oferit mai multe detalii despre operațiile care îi vor îmbunătăți vederea.

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu”, a declarat Monica Anghel pentru Click!

Monica Anghel a recunoscut că îi era teamă de anestezie, dar operație a decurs fără probleme. Acum, pentru artistă urmează o perioadă de recuperare și trebuie să respecte câteva reguli de care medicul i-a spus că țină cont. Cântăreața nu are voie să aplice machiaj pe față timp de lună, iar pe scenă este necesar să poarte ochelari de soare.

„Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă…Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine! Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a mai spus Monica Anghel pentru sursa citată.

