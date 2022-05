Momente de panică pentru Răzvan Fodor în timpul unei vacanțe în India

Răzvan Fodor a vorbit cu mai multe ocazii despre afecțiunea cu care se confruntă. Boala prezentatorului este una de care se estimează că suferă o parte importantă a populației – este vorba despre astmul bronșic, o afecțiune caracterizată prin inflamația cronică a căilor aeriene, ce determină limitarea fluxului de aer. Se estimează că în România prevalența astmului este între 4 și 6%, iar crizele, caracterizate de tuse și senzație de sufocare, pot fi declanșate de alergeni, infecții respiratorii sau vremea rece.

Irina Fodor a relatat pe blogul personal mai multe momente dificile prin care a trecut prezentatorul din cauza bolii de care suferă. Unul dintre episoadele despre care a povestit vedeta TV a avut loc în India, în timpul unei vacanțe. Atunci, Răzvan Fodor a făcut o criză de astm, simțea că se sufocă și avea nevoie de un inhalator, pe care soția lui l-a găsit în cele din urmă.

„Dar hai să vă povestesc cum a fost prima oară când mi-am dat seama că boala asta te pune uneori în situații limită. Eram în India și am hotărât, împreună cu restul găștii, să mergem vreo două zile în deșertul Rajasthan, și să dormim peste noapte în mijlocul pustietății. Zis și făcut: am mers toată ziua pe cămile, până în mijlocul deșertului, ne-am făcut tabăra, am gătit cina la foc, am stat la povești și ne-am bucurat de bolta înstelată. Târziu în noapte, am hotărât să mergem la culcare. Noi am fost o trupă de 8 oameni și dormeam ca sardinele, toți într-un cort. Când să ațipesc, aud un zgomot ciudat, ca un șuierat. Răzvan mă prinde de mână și îmi spune, în timp ce deabia mai respira: „Inhalatorul”. Se sufoca. Afară-beznă, în cort-beznă, iar locația bagajelor noastre – deloc precisă. Știam că am doar câteva minute ca să găsesc medicamentul și m-a luat tremuratul: am pornit, de-a bușilea și am trecut, prin întuneric, peste capetele, mâinile și picioarele prietenilor noștri în timp ce pipăiam disperată colțurile cortului ca să găsesc borseta mea, în care știam că ascunsesem un inhalator pentru cazuri urgente. Fix ca acesta.”