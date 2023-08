Modul inedit în care Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu își petrec luna de miere: „Mai vin!”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit religios duminică, 30 iulie, la Mănăstirea Cașin din Capitală, după cinci ani de relație. După slujbă, a urmat o petrecere fabuloasă într-un local situat pe malul lacului Buftea. Au fost prezenți mai bine de 100 de invitați la eveniment. Prezentatorul TV și soția lui au ales ca nașii lor să fie Roxana Ionescu și partenerul acesteia, Tinu Vidaicu.

La nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu și-au făcut apariția mai multe nume cunoscute din showbiz-ul românesc, printre care Răzvan Simion care a venit însoțit de partenera lui, Daliana Răducan, Ramona Olaru, Cuza de la Noaptea Târziu, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu.

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit câteva imagini inedite din ceea ce se presupune a fi luna de miere, mai degrabă o escapadă pe litoral alături de matinal și fiul lor.

Gabriela, Dani și Tiago au mers într-un parc de distracții pentru copii. Amuzată fiind de situație, Gabriela și-a întrebat soțul dacă îi place în luna de miere, răspunsul acestuia fiind pe măsură.

După ce a avut loc ceremonia religioasă, mama lui Dani Oțil a făcut o serie de declarații despre eveniment. A mărturisit că prezentatorul TV este o persoană discretă, așa că multe detalii legate de nuntă nu au fost știute nici măcar de aceasta.

În stilul său caracteristic, Dani Oțil a făcut câteva declarații în ziua în care s-a căsătorit religios cu Gabriela Prisăcariu.

„Nu mă întrebați nimic până după meci. E clar că ei își doresc victoria, au venit mai mulți moldoveni, mult mai mulți, dar și noi vom trage tare, sperăm ca Dumnezeu să fie alături de noi. Iertați-mă. Este un moment important. Bineînțeles că nu (nr. nu are emoții)” , a spus Dani Oțil, conform spynews.ro .

De asemenea, Dani Oțil și-a luat prin surprindere invitații de la nuntă cu un discurs prin intermediul căruia a dorit să transmită mulțumiri celor care au venit la eveniment și au petrecut alături de el și Gabriela Prisăcariu. În mesajul său, prezentatorul TV a menționat-o și pe soția lui și i-a amintit și pe părinții acesteia.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele. Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a transmis Dani Oțil la nuntă, potrivit spynews.ro.