Miley Cyrus răspunde zvonurilor conform cărora ar fi însărcinată

Miley Cyrus a lămurit zvonurile care au apărut la începutul acestei săptămâni, anunțând că așteaptă un copil. Miley a adăugat un comentariu la postarea unui fan care își dorea confirmare din partea artistei, spunând că sunt doar „prostii'.

Mai mult decât atât, Miley a ținut să facă o întreagă glumă pe seama celor de la Daily Mail Celebrity, care au publicat inițial veștile. Artista a făcut mai multe referiri la oul viral care a bătut un record impresionant, strângând 40 de milioane de like-uri pe Instagram. „Nu aștept un copil, dar este excelent să aud că toată lumea este foarte fericită pentru noi…și noi suntem fericiți pentru noi! Entuziasmați pentru următorul capitol din viața noastră..Acum, toată lumea să mă lase în pace și să se întoarcă să se holbeze la un ou.”

Im not Egg-xpecting' but its Egg-celent' to hear everyone is so Happy For Us' …. were happy for us too! Egg-cited' for this next chapter in our lives…. Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz

