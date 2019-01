Meghan Markle a avut cel mai bun răspuns pentru persoana care i-a zis că este „o doamnă grasă”

Meghan Markle a participat ieri la un eveniment oficial organizat la Londra, la organizația caritabilă pentru protecția animalelor Mayhew, organizație aflată sub patronajul regal al Ducesei de Sussex.

Palatul Kensington a anunțat oficial săptămâna trecută că Meghan Markle va prelua mai multe responsabilități, iar motivul pentru care organizația Mayhew se va afla sub patronajul Ducesei îl reprezintă dragostea fostei actrițe pentru animale. De fapt, Meghan s-a întâlnit și anul trecut în mai multe ocazii private cu voluntarii acestei organizații.

Meghan a impresionat la evenimentul oficial purtând o rochie H&M din colecția Mama și un trenci Armani, accesorizate cu pantofi stiletto.

#Meghan, in an Armani coat and H&M ‘Mama maternity dress meets care home residents whove been helped by gorgeous Roobarb pic.twitter.com/nlK6iLexdd

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) January 16, 2019