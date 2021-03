Meghan Markle și Prințul Harry au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil. Vestea cea mare a fost dată în cadrul mult așteptatului interviu cu Oprah Winfrey. Cei doi au mărturisit că vor avea o fetiță și că sunt extrem de fericiți.

„Să ai un băiat iar apoi o fată – ce îți poți dori mai mult de atât?”, a declarat Prințul Harry.

De asemenea, aceștia au precizat și că acum familia lor este completă, și că nu își mai doresc un al treilea copil.

Cuplul a anunțat pe 14 februarie că vor deveni din nou părinți, la scurt timp după ce Meghan a povestit că în luna iulie a suferit o pierdere de sarcină.

„Am știut, în momentul în care îmi strângeam în brațe primul copil născut, că tocmai îl pierdeam pe al doilea. Câteva ore mai târziu, într-un pat de spital, strângeam mâna soțului meu. Amândoi plângeam, ne gândeam cum o să trecem peste asta”, a scris Meghan Markle pentru New York Times.

Meghan Markle și-a încheiat atunci articolul spunând: „Adevărul este că acest an ne-a unit pe toți mai mult decât oricând. Cu toții ne adaptăm la o nouă normalitate, unde fețele ne sunt acoperite de măști și suntem forțați să ne privim în ochi, uneori cu căldură, alteori cu lacrimi. Pentru prima dată, după mult timp, ne vedem cu adevărat. Suntem ok? Vom fi”, a scris Meghan Markle pentru New York Times.

Tot în cadrul interviului acordat lui Oprah, Meghan Markle a acuzat familia regală de rasism, dezvăluind că la palat au avut loc discuții despre ce culoare ar fi urmat să aibă copilul ei. Ca urmare a atmosferei ostile, Meghan a marturisit și faptul că s-a gândit la suicid în timp ce era însărcinată cu primul său copil, Archie.

Meghan Markle acuză Palatul pentru discuțiile despre cât de închis la culoare s-ar fi putut dovedi copilul ei și al Prințului Harry, Archie, și spune că faptul că micuțul nu are un titlu regal se datorează chiar acestui lucru.

Foto: Instagram

