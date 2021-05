Mărturisirile neașteptate făcute de Dani Oțil după nunta cu Gabriela Prisăcariu

După cum știm deja, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit sâmbătă, 15 mai. Cei doi au avut parte de un eveniment restrâns la restaurantul pe care prezentatorul TV îl deține în București.

Dani Oțil a vorbit în direct la „Neatza cu Răzvan și Dani” despre impresiile sale după nuntă, mărturisind că până acum acest pas nu l-a făcut să se schimbe. „Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n.r. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”

De asemenea, și colegul lui, Răzvan Simion, care a fost prezent la nuntă, a ținut să vorbească despre acest eveniment, făcând o mărturisire surprinzătoare. „A fost prima dată când m-au bătut pantofii la o nuntă. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a spus Răzvan Simion. „Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a adăugat Dani Oțil în emisiunea de la Antena 1.

Gabriela Prisăcariu a purtat la nuntă o rochie albă, lungă, cu inserții transparente și a accesorizat această ținută cu o serie de bijuterii speciale, cum ar fi un inel masiv sub formă de fluture, în timp ce Dani Oțil a optat pentru un costum nude și o cămașă albă. Printre invitați s-au numărat Răzvan Simion, chef Nicolai Tand, care a și gătit preparatele de la eveniment, Ramona Olaru, Florin Ristei și partenera lui, Naomi Hedman, Mihai Bobonete și soția lui, precum și nașii Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu. În ceea ce privește atmosfera, la petrecere au cântat Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor, precum și Diana Matei și Taraful Cleante.

Dani Oțil a cerut-o în căsătorie pe Gabriela Prisăcariu la începutul anului 2020, în timpul unei vacanțe pe care cei doi au petrecut-o în Mexic, cu puțin timp înainte de izbucnirea pandemiei.

Gabriela Prisăcariu, fosta câștigătoare a show-ului Supermodels by Cătălin Botezatu, formează cu Dani Oțil unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. La finalul lunii martie, Dani Oțil, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, dar şi al show-ului X Factor, a anunțat că el și partenera lui vor deveni pentru prima dată părinți. În luna aprilie a anului 2021, cei doi au fost într-o vacanță în Dubai și au postat o imagine în care Gabriela apare în costum de baie, în timp ce Dani ține drăgăstos mâna pe abdomenul ei, iar descrierea a fost „#withmyboys” (cu băieții mei – n.red), dezvăluind astfel că vor avea un băiețel.

Foto: Arhiva Revistei ELLE