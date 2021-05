Deea Codrea este însărcinată și a dezvăluit vestea într-un mod inedit

Deea Codrea este însărcinată și a împărtășit vestea într-un mod extrem de emoționant, cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare.

Deea Codrea, care este creatoare de conținut și una dintre concurentele care a luptat pentru marele premiu de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, a publicat pe contul personal de Instagram un video în care este alături de partenerul și tatăl copilului ei, Andrei Stoian, și face o serie de mărturisiri pline de emoție despre această perioadă specială din viața ei. „S-a întâmplat să mi se întâmple. Fără să caut, fără să strig, fără să alerg, fără să fie nevoie măcar să mă întreb. S-a întâmplat să apari și să apară. Să simțim. Să fim… poate că nici tu, nici eu nu speram, nu bănuiam. Din doi ne-am născut noi, așa e dragostea, se întâmplă, pur și simplu. În sfârșit, acasă. Bun venit acasă, suflețel. Vorbim de tine încă de când am început să vorbim de noi”, spune Deea Codrea în acest video.

Deea Codrea a fost prezentă și în emisiunea „Vorbește Lumea” de pe PRO TV, ocazie cu care a spus că este însărcinată în 19 săptămâni și a dezvăluit sexul bebelușului. „Dacă nu ar fi fost testul de sarcină, nu cred că mi-aș fi dat seama că sunt însărcinată. Toate se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. A fost ceva dorit și s-a întâmplat pe super repede înainte. Noi am început să fim într-o relație prin septembrie și voiam să ne mutăm. A apărut și bebe, prin ianuarie am aflat că o să avem un copil. Știm ce e, de aia m-am îmbrăcat în roz ca să vă spun că e băiețel. Sunt curioasă cum o să ne fie.”

Deea a povestit că ea și partenerul ei deja s-au gândit la ce nume va purta copilul lor. „Ne-am gândit la nume, să îi spunem Iian. Pe iubitul meu îl cheamă Stoian și sună cumva melodios și ne uitasem la un film, nu aveam nici un nume de băiat și ne-am uitat unul la altul și suna bine.”

În trecut, Deea Codrea a fost căsătorită și a mărturisit că nu se imagina în ipostaza de mamă. De asemenea, ea a declarat că ar trebui să nasă pe 11 octombrie. „Eu am fost căsătorită și am divorțat și nu m-am văzut niciodată în postura asta de mamă pentru că eu chiar cred că e vorba de a simți că e persoana potrivită. Și în momentul în care am simțit asta, mi s-au părut că toate curg de la sine și că sunt firești. E un tip extraordinar, calm, răbdător și dornic să fie prezent, să mă ajute”, a declarat Deea Codrea în emisiunea „Vorbește Lumea.”

