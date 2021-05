10 filme care au fost schimbate față de scenariul original, însă rezultatul a fost cu adevărat inspirat

Scenariul unui film ajunge să fie rescris de foarte multe ori, iar fiecare care contribuie la asta vine cu amprenta personală și cu viziunea sa, fiind astfel nevoie și de un compromis la mijloc. Atunci când producătorii de film realizează că pelicula nu urmează perspectiva pe care și-o doresc, rescriu complet povestea și se concentrează pe altceva.

10. Con Air (1997)

Regizat de Simon West și cu o distribuție din care fac parte Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Con Air a fost inițial un thriller scris de Scott Rosenberg și care a semănat foarte mult cu un alt film de-al lui, și anume Things to Do in Denver When You’re Dead. Conform declarațiilor făcute de West, scenariul orgininal era cu mult diferit și a fost nevoit să îl transforme într-un film de acțiune de vară.

9. The Avengers (2012)

The Avengers se numără printre filmele science fiction pline de efecte speciale și care au fascinat publicul. Regizorul Joss Wheldon a adunat pe marile ecrane unii dintre cei mai puternici supereroi și a avut libertate atunci când a scris scenariul. Inițial, voia să adauge un al doilea personaj negativ, pe lângă Loki, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

8. When Harry Met Sally (1989)

When Harry Met Sally este una dintre comediile romantice pe care le poți vedea oricând pentru că nu și-a pierdut farmecul, nici în ziua de astăzi. Rob Reiner a făcut acest film, cu Billy Crystal și Meg Ryan în rolurile principale, după ce a divorțat, astfel că el avea o cu totul altă viziune asupra iubirii și a decis că Harry și Sally nu vor ajunge să fie împreună. În scenariul original, Harry și Sally rămân prieteni la final. Însă, Reiner s-a râzgândit cu privire la finalul filmului în timpul producției, după ce s-a îndrăgostit de cea care urma să îi devină soție și s-a hotărât ca protagoniștii să fie împreună, în cele din urmă.

7. Child’s Play (1988)

Varianta finală a filmului Child’s Play regizat de Tom Holland avea în prim-plan o păpușă care a fost posedată de spiritul unui criminal în serie. Cu toate astea, scenariul original, intitulat Blood Buddy și scris de Don Mancini, avea o abordare diferită asupra aceleiași premise. În acel scenariu, păpușa este umplută cu sânge fals și sângera atunci când copiii se jucau cu ea și îi viza pe toți dușmanii lui Andy.

6. Live Free Or Die Hard (2007)

Parcursul scenariului filmului Live Free or Die Hard a fost unul interesant, iar asta pentru că originalul era cu totul distinct. A luat naștere la sfârșitul anilor ’90, fiind inițial un thriller psihologic, intitulat WW3.com, adaptat de scenaristul David Marconi după un articol din Wired numit A Farewell to Arms. După atentatele care au avut loc pe 11 septembrie, acel scenariu a fost abandonat, iar după mai mulți ani directorii Fox l-au angajat pe Mark Bomback pentru a rescrie scenariul și a veni cu amprenta sa creativă.

5. X-Men (2000)

Scenariul filmului X-Men în regia lui Bryan Singer a avut destule versiuni până când să ajungă în forma sa finală. Într-una dintre variantele inițiale, aceasta îl avea în prim-plan pe Magneto și cum încerca el să invadeze Manhattanul pentru a-l transforma într-un refugiu.

4. Close Encounters Of The Third Kind (1977)

Close Encounters of the Third Kind, un film clasic SF în regia lui lui Steven Spielberg, provine dintr-un scenariu intitulat Watch the Skies și care spune povestea unei invazii extraterestre din Los Angeles. Într-unul dintre scenarii, Roy Neary a fost polițist și în altul un spion specializat în extratereștri. În cele din urmă, Steven Spielberg a refăcut scenariul.

3. Commando (1985)

Potrivit scenaristului Jeph Loeb, Commando se concentra pe un fost soldat israelian și mai mult pe trăirile personajelor. Însă, a ajuns să fie un film despre un colonel care s-a retras din forțele armate și încearcă să își salveze fiica, după ce aceasta a fost răpită de fostul său subaltern.

2. Fantastic Four (2015)

În viziunea inițială a regizorului Josh Trank cu privire la Fantastic Four, acesta era mai mult o peliculă de groază. Cu toate astea, Fox a redistribuit și reinterpretat filmul, cu titlul Fant4stic, încercând să-l transforme într-un blockbuster mult mai accesibil.

1. Back To The Future (1985)

Versiunea finală a filmului Back to the Future, în regia lui Robert Zemeckis, a trecut prin multe schimbări până la rezultatul final, iar despre scenariul peliculei s-a spus că e aproape de perfecțiune. Inițial, mașina timpului era un frigider alimentat de Coca-Cola și nu o mașină DeLorean alimentată de condensatorul de flux.

