Mărturisirea făcută de Andreea Marin după 5 ani de relație cu Adrian Brâncoveanu: „Obișnuim să ne iubim, zi de zi”

Andreea Marin și partenerul ei, Adrian Brâncoveanu, au împlinit 5 ani de relație. Vedeta TV își trăiește povestea de dragoste departe de ochii publicului și este discretă cu viața ei personală.

Andreea Marin a împărtășit pe contul personal de Instagram o serie de imagini inedite cu partenerul ei. Vedeta TV nu obișnuiește să se afișeze des cu Adrian Brâncoveanu, iar fanii au fost surprinși de aceste fotografii cu cei doi. De asemenea, Andreea Marin a transmis și un mesaj emoționant referitor la relația lor.

Reacțiile din partea fanilor vedetei nu au întârziat să apară, care au apreciat imaginile publicate de ea. „Minunați!!”, „Mulți ani înainte!”, „Să fiți binecuvântați, dragilor”, „Mulți ani împreună”, „La mulți ani, să fiți fericiți împreună și multă iubire”, „Foarte frumos vă stă împreună, toate cele bune!!”, „Frumoși! La mulți ani fericiți împreună!”, „Să fiți sănătoși și fericiți toată viața!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Andreea Marin pe Instagram.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Andreea Marin a vorbit despre relația cu Adrian Brâncoveanu și despre cum au reușit să facă față distanței dintre ei. Până să se întoarcă în România, partenerul vedetei a lucrat în Africa, iar călătoriile sale în străinătate erau la ordinea zilei.

„A ales să se întoarcă în ţară şi să lucreze în acelaşi mediu, în Ministerul Afacerilor Externe, după trei ani pe care i-am petrecut la distanţă – eu – aici, el – în Africa. Nu a fost uşor, dar a venit să clădim o viaţă împreună. Asta nu înseamnă că nu mai are plecări. Şi cu un an şi ceva în urmă, a fost însărcinat cu afaceri în Oman.”, a spus Andreea Marin.

Andreea Marin a mărturisit că obișnuiește să-și însoțească partenerul în călătoriile pe care le face în interes de serviciu. Vedeta TV nu a luat în considerare ideea de a se muta definitiv în străinătate și să renunțe la activitățile din România.

„Îl însoţesc fără să stau permanent, pentru că ar însemna să renunţ la tot ceea ce fac aici şi asta nu se poate. Şi, mai cu seamă, nu se poate să renunţ la grija faţă de copilul meu , al cărui drum este deocamdată aici. Însă noi am găsit calea de mijloc prin care să facem ca lucrurile să fie bune pentru toţi”, a adăugat Andreea Marin pentru sursa citată anterior.

În cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță”, Andreea Marin a povestit că ea și actualul ei partener s-au cunoscut întâmplător și că s-au apropiat atunci când au trecut prin momente grele.

„Ne-am cunoscut absolut întâmplător. El lucra la un alt capăt al lumii, ca să spun așa, la vremea aceea. Era consul în Africa. A venit acasă. A avut o nevoie, o nevoie legată de sănătatea unui om drag din familie, care s-a și pierdut atunci. Eu mă ocup de multă vreme și am tot felul de conexiuni în direcția aceasta a sănătății și așa, cumva, prin cineva am ajuns să vorbim despre o situație neplăcută. În același an s-a întâmplat și situația dureroasă din familia mea, în sensul că l-am pierdut pe tata. Cumva discutând probabil lucrurile astea ne-au unit și noi nici măcar nu ne cunoșteam, pentru că vorbeam la distanță. Probabil el știa cum arăt eu, dar eu nu știam cine e el.”