Mark Wahlberg a donat 1,5 milioane de dolari pentru Time’s Up, în numele lui Michelle Williams, iar răspunsul actriței a fost prompt

Săptămâna trecută Mark Wahlberg a anunțat că donează banii pe care i-a câștigat din filmul „All The Money In The World” fondului de apărare legală al fundației „Time’s Up”, în numele colegei lui, Michelle Williams.

„În ultimele câteva zile a fost foarte discutat onorariul pe care l-am primit pentru scenele pe care le-am filmat din nou, din filmul „All The Money In The World”, a scris Wahlberg într-o declarație lansată pe rețelele de social media. „Susțin 100% lupta pentru a obține remunerația corectă și voi dona 1,5 milioane de dolari către fondul de apărare legală al fundației Time’s Up, în numele lui Michelle Williams.”

S-ar părea că Williams a primit o fracțiune din banii pe care i-a câștigat Wahlberg din refilmarea scenelor din filmul în care cei doi au fost protagoniști. Inițiativa de a filma din nou anumite scene a venit din partea regizorului Ridley Scott, după ce au ieșit la iveală acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Kevin Spacey, iar acesta a fost înlocuit de actorul Christopher Plummer.

Sursele susțin că Williams a primit mai puțin de 1000 de dolari pentru săptămâna în care a avut loc refilmarea scenelor, în timp ce Wahlberg a câștigat 1,5 milioane de dolari.

Williams, care a fost nominalizată la Globurile de Aur pentru film, a vorbit deja despre gestul altruist pe care l-a făcut Wahlberg, dând următoarea declarație: „Astăzi nu este despre mine. Toate colegele mele actrițe au fost alături de mine, prietenii mei activisti m-au încurajat să îmi folosesc vocea, iar oamenii foarte puternici au ascultat și au acționat. Dacă ne dorim într-adevăr o lume mai bună, în care să fim cu toții tratați egal, atunci trebuie să facem cu toții un efort egal”, a scris Williams, profitând de ocazie pentru a felicita persoanele din jurul ei, inclusiv pe Anthony Rap, actorul care a lansat acuzațiile împotriva lui Kevin Spacey.

Agenția care îi reprezintă pe Wahlberg, Williams și regizorul Ridley Scott au fost de acord să mai doneze încă 500.000 $ pentru Time’s Up.

Fondul de apărare legală al fundației Time’s Up luptă împotriva agresiunii sexuale și nedreptăților care se întâmplă la Hollywood, dar și în alte industrii.

