Mario Mutu, declarații inedite despre procesul de divorț dintre părinții lui, Alexandra Dinu și Adrian Mutu: „Fiecare cu treburile lui”

Mario Mutu a oferit primele declarații despre divorțul dintre părinții lui. Alexandra Dinu și Adrian Mutu și-au spus „adio” cu 19 ani în urmă, iar apoi a urmat un scandal referitor la sumele de bani pe care fostul fotbalist i le datora modelului. Fosta jurată de la „Românii au talent” și-a dat în judecată fostul soț și a cerut poprirea salariului său pentru a-și recupera banii.

La aproximativ două decenii de la separarea celor doi, fiul acestora, Mario Mutu, a oferit detalii despre relația cu ambii părinți și procesul de divorț. Într-un interviu pentru Fanatik, tânărul a dezvăluit cum se înțelege cu fostul fotbalist, susținând că este foarte mândru de tatăl lui, care și-a construit o carieră impresionant în România, dar și în afara țării.

În ceea ce privește relația cu mama sa, care de-a lungul anilor a fost foarte discretă cu privire la viața ei amoroasă, Mario Mutu a răspuns curiozităților privind relațiile acesteia și dacă a cunoscut unul dintre partenerii ei.

Întrebat de procesul dintre cei doi părinți, Mario a declarat că nu a fost niciodată interesat de astfel de conflicte și nu a vrut să știe detalii despre divorțul părinților. Ba mai mult, tânărul a menționat că „fiecare este cu treburile lui”, tatăl său având „soție frumoasă” și „copil frumos”.

„Niciunul dintre ei nu este ipocrit. Una este ce se scrie în ziare, alta e ce se întâmplă pe bune. Eu, să fiu sincer, nici nu citesc ziarele, nu mă interesează. Dar în ziare e ceva, viața reală este altceva. Nu știu! Nu mă interesează. Nu e că nu vreau să zic, dar nu știu. Eu chiar le am pe ale mele. Procese… eu nu am făcut rău nimănui, niciodată, din punctul ăsta de vedere al procesului lor și treburile lor sunt mari. Eu sunt mare, ei sunt mari. Este normal… Tata are soție frumoasă, copil frumos, frățiorul meu, Tiago. Fiecare cu treburile lui. Ce se întâmplă în ziare, ce scrie lumea, nu mă interesează și nici nu vreau să știu„, a ținut să puncteze Mario Mutu.