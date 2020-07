Marcel Pavel despre diagnosticul pozitiv de coronavirus: „Medicii mi-au spus că am fost în pericol de moarte”

Luna trecută, Marcel Pavel a fost testat pozitiv cu noul coronavirus și internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din capitală, unde a fost ținut sub observație și unde i-a fost administrat tratatamentul necesar.

Artistul a povestit în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, despre întreaga experiență și cum aceasta i-a afectat starea de sănătate. În plus, a mai declarat și că medicii care l-au tratat i-au spus că a fost în pericol de moarte.

„La 10 zile după ce m-am externat, medicii mi-au spus că am fost în pericol de moarte. Le mulțumesc că mi-au salvat viața. Trebuie să urmez tratament încă o lună”, a explicat Marcel Pavel.

Deși a fost externat din spital la 1 iulie, cântărețul mărturisește că încă se confruntă cu o serie de probleme de sănătate, boala afectându-l din mai multe puncte de vedere. „Respirația îmi este îngreunată. Mi-a fost afectat ficatul și inima. Medicul cardiolog mi-a spus că eram hipertensiv, și acum am pereții inimii puțin mai groși. Trebuie să iau medicație un an”.

Marcel Pavel a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, după ce a participat la filmările emisiunii „Te cunosc de undeva”. În cadrul aceluiași interviu, cântărețul a vorbit și despre primele simptome cu care s-a confruntat. „Dureri oculare îngrozitoare, dureri de cap groaznice, transpirații abundente, temperatură 37,5. M-am doctoricit singur o zi, apoi am dat telefon ORL-iștilor mei. Mi-au spus că am sinuzită, mi-au dat un antibiotic mai slab, m-am vindecat, dar am spus că am o stare de moleșeală și transpir la o temperatură de 36,7.

Nu s-a dus nimic la gât, la crozile vocale, Doamne ajută, în schimb se instalase această pneumonie: pneumonie interstițială bilateral medie, că așa era diagnosticul. După aceea mi-a spus doamna doctor să fac și un test COVID-19″, a declarat Marcel Pavel.

Foto: Arhiva ELLE

