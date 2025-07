Manuela Hărăbor acuză PRO TV de discriminare după ce ar fi renunțat la colaborarea cu ea din motive politice. Reacția PRO TV: „Criterii de profesionalism și relevanță artistică”

Actrița Manuela Hărăbor a acuzat Pro TV că a eliminat-o din distribuția unui serial, deși trecuse de casting. Motivul, susține actrița, ar fi fost din cauza părerilor sale politice după ce, în campania electorală, și-a arătat susținerea pentru candidații George Simion și Călin Georgescu.

Manuela Hărăbor a declarat că luase un casting pentru un „rol din sezonul doi al unui serial de la ProTV”, însă, ulterior, a fost anunțată de reprezentanții postului de televiziune că a fost scoasă din distribuție.

„Pentru unii mumă, pentru alții ciumă.

Săptămâna trecută am luat castingul pentru un rol din sezonul doi al unui serial la ProTV. Dimineața asta am primit pe e-mail contractul completat pentru a-l semna. Proba de costum, repetițiile și prima zi de filmare programate. Toate bune și frumoase până acum o jumătate de oră când am primit un telefon în care mi se comunica că am fost scoasă din distribuție din cauza „expunerii mele politice”.

Păi cum e, dragi tovarăși bolșevici? Cine nu e cu noi este împotriva noastră și trebuie eliminat?

Adică să înțeleg că dacă „‘expunerea mea politică” coincidea cu politica trustului, precum a majorității colegilor mei, eram ok?

Cum e cu egalitatea de drepturi a ideologiei voastre pro-europene?

Mie îmi cam miroase a discriminare pe motive politice.

Vă dau un sfat. Lăsați-o mai moale cu astfel de apucături, că nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. Deocamdată, din ce văd, foarte mulți susținători și votanți ai actualei puteri încep să se trezească și să vocifereze, ba chiar să protesteze.

Știți vorba aia din popor:

Fie roata și pătrată, tot se-ntoarce ea odată”, a scris actrița pe contul ei de Facebook.