Magda Pălimariu, imagini adorabile cu fiul ei. Cum arată Aksel, în vârstă de 6 luni

Fosta prezentatoare TV a născut în luna august a anului 2022 un băiețel perfect sănătos de care se bucură zilnic. Inițial, vedeta a fost destul de reticentă când a venit vorba de fiul ei, mai ales că starea ei de sănătate nu a fost foarte bună după naștere. Recent, Aksel a împlinit 6 luni, așa că Magda Pălimariu nu a putut rata această ocazie și a distribuit o fotografie adorabilă cu el pe rețelele sociale.

Mulți se întrebau cum arată fiul Magdei Pălimariu , mai ales că vedeta l-a ținut pe cel mic departe de ochii internauților. Cu toate acestea, cu ocazia împlinirii vârstei de șase luni, a decis să îi dezvăluie fața pe rețelele de socializare. Fanii au fost plăcut surprinși să vadă cât de mult a crescut și cât de mult îi seamănă.

Magda Pălimariu radiază de fericire în preajma lui, iar fotografiile pe care le-a postat vorbesc de la sine. Mai mult decât atât, din mesajul transmis alături de fotografiile cu fiul său, se poate înțelege cât de mult iubește rolul de mamă și cum s-a schimbat viața ei.

Cu câteva luni în urmă, Magda Pălimariu, în vârstă de 43 de ani, a fost invitată în emisiunea La Măruță, unde a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă și despre problemele cu care s-a confruntat în timpul nașterii.

„Am născut natural. A fost o naștere destul de dificilă. A durat două zile travaliul. Mi s-a părut că durează o veșnicie pentru că eram și stresată că nu mai vine și nu înțelegeam ce se întâmplă. Acolo (nr. Norvegia), toate femeile nasc natural. (…) Am stat o săptămână în spital tot așteptând și tot sperând că vine. Și a venit exact în noaptea de ziua mea, la ora 01.00 s-a născut. Am trecut și eu prin anxietate pentru că fiind primul meu copil, mi-am făcut tot felul de griji. Am avut stări de panică pentru că nu știam ce se întâmplă cu el. Mă speria orice gest al lui. Am o mie de griji și o mie de gânduri„, a povestit Magda Pălimariu.