Madonna, surprinsă fără filtre și machiaj într-un videoclip recent. Imaginile cu artista în vârstă de 67 de ani au devenit virale

Madonna a fost lăudată de mulți admiratori după ce a apărut fără filtre și fără retușuri într-un videoclip recent.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Madonna, surprinsă fără filtre și machiaj într-un videoclip recent. Imaginile cu artista în vârstă de 67 de ani au devenit virale

Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare.

Recent, fanii au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 67 de ani a apărut pe canalul streamerului britanic Gymskin pentru a-și promova noul album, iar imaginile difuzate pe platforma Kick au surprins-o într-o variantă mult mai naturală decât cea cu care și-a obișnuit publicul online.

În videoclip, Madonna apare fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții în mediul online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică.

„Îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la alte persoane de 67 de ani și să compare”, a scris un fan.

„Cum adică oamenii sunt șocați de aspectul ei? Pentru numele lui Dumnezeu, arată extraordinar pentru o femeie care se apropie de 70 de ani”, a comentat o altă persoană.

Un alt admirator a adăugat: „Îmi place că nu a folosit filtre. Arată foarte bine și fără toate acele filtre”.

Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. „De ce nu a putut pur și simplu să îmbătrânească frumos?”, a întrebat un internaut, în timp ce altcineva a scris: „Încep să o confund pe Madonna cu Faye Dunaway”.

În paralel, artista continuă să își surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent, și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album.

Într-una dintre secvențele videoclipului Confessions II, care are o durată de aproximativ zece minute, cântăreața apare într-o baie de club, în timpul unei petreceri, alături de un tânăr. La începutul scenei, Madonna se apleacă în fața acestuia, în timp ce o altă persoană privește peste ușa cabinei, vizibil surprinsă de ceea ce se întâmplă.

Ulterior, bărbatul o prinde de talie și o ridică în brațe, într-un moment cu tentă provocatoare.

Noul proiect al Madonnei reunește o distribuție impresionantă de vedete. În Confessions II – The Film apar actorii Benedict Cumberbatch, Julia Garner, Gwendoline Christie și Richard E. Grant, alături de actrița Odessa A’zion și modelul Kate Moss. Din distribuție mai fac parte fiica artistei, Lourdes Leon, cântăreața Sabrina Carpenter, DJ-ul Honey Dijon, artista Arca, rapperița Shygirl, precum și fotbaliștii Cole Palmer și João Pedro.

Unul dintre cele mai comentate momente din Confessions II – The Film este apariția actriței Julia Garner, cea care urmează să o interpreteze pe Madonna în viitorul film biografic dedicat artistei.

Lansarea vine la scurt timp după ce artista a stârnit reacții în timpul concertului susținut la evenimentul Gay Pride din New York.

La un moment dat, Madonna a surprins publicul printr-un gest considerat riscant. Momentul a avut loc pe o scenă amplasată la mare înălțime deasupra spectatorilor. Deși exista o balustradă transparentă montată pentru protecție, cântăreața și-a trecut unul dintre picioare peste aceasta, într-o secvență care le-a dat emoții fanilor.

În imaginile transmise live, Madonna putea fi văzută suspendată deasupra mulțimii, parțial pe scenă și parțial peste marginea de siguranță. Îmbrăcată într-un corset roz și albastru și purtând cizme peste genunchi, artista a interpretat mai multe piese de pe Confessions II.

Citește și:
O nouă controversă în familia Beckham. Cum au reacționat David și Victoria după ce Brooklyn a sugerat că vizita surorii sale a fost „regizată”

Foto: Arhiva ELLE, Youtube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Răzvan Bănică, declarație de dragoste superbă pentru Sandra Izbașa. Ce eveniment special au sărbătorit cei doi: "Soție, iubită, prietenă, confidentă, coechipieră"
People
Răzvan Bănică, declarație de dragoste superbă pentru Sandra Izbașa. Ce eveniment special au sărbătorit cei doi: "Soție, iubită, prietenă, confidentă, coechipieră"
Gina Pistol renunță la vacanța de vară. Ce se întâmplă cu noul sezon MasterChef: "N-am avut ocazia"
People
Gina Pistol renunță la vacanța de vară. Ce se întâmplă cu noul sezon MasterChef: "N-am avut ocazia"
Imagini rare cu Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt. Adolescentul a participat la un meci de Muay Thai
People
Imagini rare cu Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt. Adolescentul a participat la un meci de Muay Thai
Eva Zaharescu, imagini spectaculoase de la Monaco. Fiica Andreei Berecleanu a atras toate privirile
People
Eva Zaharescu, imagini spectaculoase de la Monaco. Fiica Andreei Berecleanu a atras toate privirile
Cătălin Bordea, despre relația dintre Livia, fosta lui soție, și Spike: "Nu mi-am pus problema să-i iert, nici pe el, nici pe ea. Niciodată"
People
Cătălin Bordea, despre relația dintre Livia, fosta lui soție, și Spike: "Nu mi-am pus problema să-i iert, nici pe el, nici pe ea. Niciodată"
Cristina Ciobănașu, vacanță de vis în Toscana alături de partenerul ei și de părinții ei adoptivi
People
Cristina Ciobănașu, vacanță de vis în Toscana alături de partenerul ei și de părinții ei adoptivi
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Afacerile lui Brooklyn Beckham nu sunt un succes. Ce a dezvăluit vedeta înainte de publicarea unei reclame controversate
Afacerile lui Brooklyn Beckham nu sunt un succes. Ce a dezvăluit vedeta înainte de publicarea unei reclame controversate
People

Afacerile lui Brooklyn Beckham nu se bucură de succesul pe care și l-ar fi dorit acesta. Dezvăluirea a fost făcută chiar de vedetă, înaintea apariției reclamei care i-a adus numeroase acuzații din partea fanilor.

+ Mai multe
Victoria Raileanu, mesaj emoționant pentru fiica ei, care a împlinit doi ani: "Cea mai frumoasă personalitate"
Victoria Raileanu, mesaj emoționant pentru fiica ei, care a împlinit doi ani: "Cea mai frumoasă personalitate"
People

Victoria Raileanu și-a emoționat fanii cu un mesaj dedicat fiicei sale. Actrița a vorbit despre iubirea pe care o simte ca mamă și despre legătura specială pe care micuța o are cu tatăl ei, Adrian Ștefănescu.

+ Mai multe
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles pentru Marc Anthony despre creșterea gemenilor: "Foarte puțin ajutor"
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles pentru Marc Anthony despre creșterea gemenilor: "Foarte puțin ajutor"
People

Jennifer Lopez a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre creșterea gemenilor săi, lăsând să se înțeleagă că fostul ei partener, Marc Anthony, nu s-a implicat prea mult în cei 18 ani de viață ai lui Max și Emme.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC