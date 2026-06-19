Madonna, surprinsă fără filtre și machiaj într-un videoclip recent. Imaginile cu artista în vârstă de 67 de ani au devenit virale

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Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare.

Recent, fanii au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 67 de ani a apărut pe canalul streamerului britanic Gymskin pentru a-și promova noul album, iar imaginile difuzate pe platforma Kick au surprins-o într-o variantă mult mai naturală decât cea cu care și-a obișnuit publicul online.

În videoclip, Madonna apare fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții în mediul online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică.

„Îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la alte persoane de 67 de ani și să compare”, a scris un fan.

„Cum adică oamenii sunt șocați de aspectul ei? Pentru numele lui Dumnezeu, arată extraordinar pentru o femeie care se apropie de 70 de ani”, a comentat o altă persoană.

Un alt admirator a adăugat: „Îmi place că nu a folosit filtre. Arată foarte bine și fără toate acele filtre”.

Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. „De ce nu a putut pur și simplu să îmbătrânească frumos?”, a întrebat un internaut, în timp ce altcineva a scris: „Încep să o confund pe Madonna cu Faye Dunaway”.

În paralel, artista continuă să își surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent, și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album.

Într-una dintre secvențele videoclipului Confessions II, care are o durată de aproximativ zece minute, cântăreața apare într-o baie de club, în timpul unei petreceri, alături de un tânăr. La începutul scenei, Madonna se apleacă în fața acestuia, în timp ce o altă persoană privește peste ușa cabinei, vizibil surprinsă de ceea ce se întâmplă.

Ulterior, bărbatul o prinde de talie și o ridică în brațe, într-un moment cu tentă provocatoare.

Noul proiect al Madonnei reunește o distribuție impresionantă de vedete. În Confessions II – The Film apar actorii Benedict Cumberbatch, Julia Garner, Gwendoline Christie și Richard E. Grant, alături de actrița Odessa A’zion și modelul Kate Moss. Din distribuție mai fac parte fiica artistei, Lourdes Leon, cântăreața Sabrina Carpenter, DJ-ul Honey Dijon, artista Arca, rapperița Shygirl, precum și fotbaliștii Cole Palmer și João Pedro.

Unul dintre cele mai comentate momente din Confessions II – The Film este apariția actriței Julia Garner, cea care urmează să o interpreteze pe Madonna în viitorul film biografic dedicat artistei.

Lansarea vine la scurt timp după ce artista a stârnit reacții în timpul concertului susținut la evenimentul Gay Pride din New York.

La un moment dat, Madonna a surprins publicul printr-un gest considerat riscant. Momentul a avut loc pe o scenă amplasată la mare înălțime deasupra spectatorilor. Deși exista o balustradă transparentă montată pentru protecție, cântăreața și-a trecut unul dintre picioare peste aceasta, într-o secvență care le-a dat emoții fanilor.

În imaginile transmise live, Madonna putea fi văzută suspendată deasupra mulțimii, parțial pe scenă și parțial peste marginea de siguranță. Îmbrăcată într-un corset roz și albastru și purtând cizme peste genunchi, artista a interpretat mai multe piese de pe Confessions II.

Foto: Arhiva ELLE, Youtube

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