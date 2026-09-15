Loredana și Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre prietenia lor: „Am trecut prin foc și pară”

Ștefan Bănică a vorbit despre prietenia de lungă durată cu Loredana Groza și despre anii în care cei doi erau aproape de nedespărțit.

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  de  ELLE.ro
Loredana și Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre prietenia lor: "Am trecut prin foc și pară"

Ștefan Bănică și Loredana Groza se cunosc încă din adolescență, iar de-a lungul anilor au împărțit nu doar scena, ci și numeroase experiențe care i-au apropiat. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, artistul a vorbit despre legătura dintre ei și despre perioada în care ajunseseră să petreacă aproape întreaga zi împreună.

Ștefan Bănică și Loredana Groza, despre prietenia lor

În cadrul emisiunii, Loredana Groza i-a transmis lui Ștefan Bănică un mesaj în care și-a amintit de începuturile prieteniei lor. Cei doi s-au cunoscut când erau foarte tineri, într-o perioadă în care începeau să își construiască drumurile în lumea artistică. Una dintre experiențele care i-a unit a fost un turneu în Statele Unite ale Americii, despre care Loredana spune că i-a pus la încercare și i-a ajutat să se maturizeze.

Artista nu a trecut cu vederea nici succesul pe care Ștefan Bănică îl avea în rândul femeilor încă de la începutul carierei, numindu-l „Casanova al femeilor din România”.

„Pe noi ne leagă o prietenie care a început când eram adolescenți. Ne-am întâlnit prima dată pe holuri, la prima mea probă de film. Tu erai deja actor de cinema și, bineînțeles, toate fetele erau îndrăgostite de Ștefan Bănică Jr. A urmat turneul din America, în care am trecut prin foc și pară, ne-a călit și ne-a întărit pentru toată viața, pentru că am descoperit că suntem mai puternici decât credeam. (…) Îți multumesc pentru toate sfaturile și clipele frumoase pe care le-am petrecut împreună. Ești un profesionist desăvârșit, ești un artist incredibil, ai reușit să fii întotdeauna clasic, dar și la modă. (…) Să rămâi la fel de sexy, întotdeauna ai fost acest Casanova al femeilor din România”, a declarat Loredana Groza, în emisiunea „Furnicuțele”, de pe Antena 1.

Ce spune Ștefan Bănică despre Loredana Groza

La rândul său, Ștefan Bănică și-a amintit de anii în care proiectele comune îi făceau să petreacă foarte mult timp împreună. Artistul spune că existau zile în care se vedeau chiar și zece ore, mergeau împreună la evenimente și cântau în aceleași locuri. După atâția ani, Ștefan Bănică spune că admiră în special felul în care Loredana a reușit să își păstreze locul în industria muzicală și să se adapteze permanent. În opinia lui, capacitatea artistei de a se reinventa este unul dintre motivele longevității sale profesionale.

„Loredana este, fără dar și poate, probabil cea mai longevivă artistă din generația noastră, cu o putere de a se reinventa incredibilă. Merge în continuare, e ca o rachetă. Noi practic stăteam împreună, cred că ne vedeam 10 ore pe zi. Peste tot mergeam împreună, peste tot cântam și era o preocupare permanentă, fără să ne dăm seama”, a declarat Ștefan Bănică.

Lavinia Pîrva, despre viața de familie cu Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru.

Prezentă într-un podcast, Lavinia Pîrva, care a decis să facă o schimbare neașteptată în cariera ei, a abordat un subiect care a stârnit curiozitatea multor fani: motivul pentru care ea și soțul ei, Ștefan Bănică nu au ales să aibă mai mulți copii. Artista a precizat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. (…) Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo.”

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Foto: Instagram

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