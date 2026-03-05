Loredana Groza, adevărul despre prieteniile din showbiz: „Asta nu înseamnă că trebuie să devii acru…”

Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, rămâne una dintre cele mai respectate prezențe ale muzicii românești, cu o carieră solidă și o energie scenică inconfundabilă. Într-un interviu recent, artista a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta, mai ales când vine vorba despre prietenii.

Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz

Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt, pentru ea, imposibil de separat.

„În general, nu știu dacă în showbiz, în viață dacă există prietenii adevărate, pentru că nu poți să combini showbizul, să-l separi de viață. Este viața mea și trăiesc în această viață de când mă știu. Deci se confundă cumva, nu se mai poate separa. Nu știu dacă am foarte mulți prieteni. Uneori, credeam că am foarte mulți prieteni, dar, într-adevăr, ei se cern, ca prin sită, știi? Rămân doar puțini, dar buni. Și cred că investim din ce în ce mai puțin în prietenie odată ce trecem prin niște experiențe care uneori pot fi traumatizante. Asta nu înseamnă că trebuie să devii acru, că trebuie să devii grumpy, că trebuie să devii inert la oamenii din jurul tău. Întotdeauna ai o posibilitate să găsești un om care să-ți apară, poate, târziu în viață și să fie cu adevărat prietenul pe care-l așteptai. Orice e posibil, dar cred foarte mult în prieteniile din copilărie, care sunt necondiționate și sunt sincere, sunt pure”, a declarat artista pentru VIVA!

De ce sunt intimidați bărbații de ea

Într-un domeniu dominat adesea de imagine și aparențe, Loredana Groza continuă să fie percepută drept un simbol al forței feminine și al reinventării constante. Deși pe scenă afișează siguranță și magnetism, artista a mărturisit că succesul și personalitatea sa puternică pot deveni, uneori, intimidante pentru bărbați. Ea a vorbit despre prejudecățile cu care se confruntă și despre diferența dintre imaginea publică și sensibilitatea sa reală.

„Bărbații sunt intimidați de femeile puternice, de femeile care sunt independente. Cred că mulți preferă să aibă lângă ei femei care sunt mai ușor de manipulat, ca să nu folosesc un cuvânt mai urât. Din păcate, e un avantaj, e și un dezavantaj, pentru că mulți mă judecă greșit, după aparențe, și cred că nu sunt chiar așa și nu cred că ar trebui să le fie teamă. În spatele acestor aparențe se ascunde o ființă extrem de sensibilă, și cine a reușit să vadă dincolo de ele, cu siguranță a descoperit o altfel de Loredana decât cea de pe coperțile revistelor, din filme sau din alte situații”, a spus Loredana Groza pentru VIVA!

Pe de altă parte, artista vorbește și despre ceea ce o atrage la un bărbat, subliniind că aspectul fizic nu mai are astăzi prioritate. Experiențele trecute i-au schimbat perspectiva, iar Loredana acordă mai multă atenție caracterului și valorilor interioare.

„Când eram puștoaică, eram atrasă doar de bărbații foarte frumoși. Dacă se poate, și blonzi cu ochi albaștri, ăsta era genul meu. Și mi-am dat seama, în timp, că de multe ori exteriorul poate fi extrem de înșelător, ca să nu zic altceva. Și ne luăm prea mult după aspectul fizic. Cred că am ajuns la momentul în viață în care văd prin el și îmi dau seama imediat din ce stofă e făcut. Și cred că un bărbat trebuie să fie matur, trebuie să fie în același timp și copilăros, trebuie să aibă simțul răspunderii, trebuie să-și asume și să fie un stâlp pentru o femeie, indiferent de situație. Și nu femeia, stâlpul pe care el să se sprijine, pentru că în continuare cred că masculinitatea este ceva de care orice femeie are nevoie. Suntem Yin și Yang, nu putem să trăim fără această energie masculină. Dar, în același timp, îmi plac și bărbații care au sensibilitate, care au emoție, care nu sunt niște… fiare sălbatice, ca să zic așa. Cred că bărbatul ăsta nu există.”

Citește și:

Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro