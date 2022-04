Lora și Ionuț Ghenu se pregătesc de nuntă după șapte ani de relație

Lora și Ionuț Ghenu se pregătesc de nuntă. Artista și partenerul ei formează de șapte ani un cuplu și au decis că este momentul să facă acest pas.

Anunțul că Lora și Ionuț Ghenu se pregătesc să facă nunta a fost făcut de către Horia Brenciu pe contul său de Facebook. Cântăreața și partenerul ei au fost invitați în podcast-ul găzduit de Horia Brenciu, „Lucruri Simple”, iar episodul cu cei doi va fi difuzat luni, 4 aprilie, în cadrul căruia vor oferi mai multe detalii cu privire la acest eveniment din viața lor.

„Nu am cum să vă spun asta, decât direct: Lora se mărită! Ionuț e alesul! Despre nuntă, locație, precum și despre formidabilele clipe din viața artistică palpitantă a Lorei, vom povesti luni, la LUCRURI SIMPLE! Pregătiți-vă pentru un bibelou de episod!” , a fost mesajul scris de Horia Brenciu pe Facebook.

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de șapte ani. Cei doi au întâmpinat și momente grele de-a lungul timpului, însă au reușit să le depășească, iar acum relația lor este tot mai solidă. Din cauza pandemiei, Lora și partenerul ei au amânat planurile pentru nuntă.

Lora și Ionuț Ghenu au fost inițial prieteni apropiați, iar ulterior relația lor de prietenie s-a transformat într-una amoroasă. Într-un interviu pentru revista VIVA!, artista a vorbit cu emoție despre partenerul ei, precum și despre momentele dificile prin care au trecut, în special la începutul relației lor.

„Ionuț nu este doar iubitul meu, îmi este prieten. (…) A fost o relație atât de încercată și atât de greșit interpretată, am fost acuzați că suntem împreună când eram mai mult colegi, nici măcar prieteni, dar era un membru prea important în echipă ca să pot renunța la el. Când nu am mai avut influențe din exterior și am fost persoane libere, totul s-a schimbat: a venit natural să ne împrietenim, apoi a urmat un scandal mediatic provocat, iar în urma acelui scandal ne-am apropiat foarte mult.”