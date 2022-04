Lora, declarații sincere despre problema de sănătate cu care se confruntă

Lora este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România și mereu sinceră cu fanii, dezvăluindu-le constant atât momentele plăcute din viața ei, cât și cele mai puțin plăcute.

De-a lungul timpului, artista le-a vorbit despre problemele din viața personală, despre intervențiile chirurgicale la care a apelat, dar și despre modul în care reușește să se mențină în formă.

Lora a povestit în urmă cu câteva luni fanilor de pe Instagram că a trecut printr-o nouă intervenție estetică. Nu este vorba despre o operație chirurgicală, ci despre o procedură estetică care pare să fie foarte eficientă, cel puțin dacă e să o credem pe artista care nu se ferește să atingă și subiecte pe care celelalte vedete le ocolesc în mod normal.

Astfel, Lora a povestit că a mers la o clinică unde a trecut printr-o procedură de ameliorare a apectului ridurilor și liniilor fine de pe gât.

Într-un interviu acordat click.ro, artista a dezvăluit că în ultima vreme s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, dar după mai multe analize medicale a descoperit și care este cauza.

„Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă desumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc. Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine!”, a declarat cântăreața pentru sursa citată.