Lino Golden s-a căsătorit civil cu partenera lui, Diana. Primele imagini de la eveniment

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Lino Golden s-a căsătorit civil cu partenera lui, Diana. Artistul și iubita lui trăiesc o poveste de dragoste discretă, iar acum au făcut un pas important în relația lor.

La câteva luni de când și-a cerut iubita în căsătorie la New York, Lino Golden s-a căsătorit civil. Artistul și partenera lui au organizat un eveniment ferit de ochii curioșilor. Pentru eveniment, Diana, partenera cântărețului, a optat pentru o rochie albă, scurtă, completată de pantofi albi cu toc ascuțit. Lino Golden a purtat un costum negru elegant.

În luna ianuarie a anului 2026, Lino Golden a dezvăluit că s-a logodit cu partenera lui, Diana. Cererea în căsătorie a avut loc la New York, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună acolo. Totul s-a întâmplat într-un cadru impresionant, iar imaginile apărute pe rețelele de socializare sugerează că momentul a avut loc chiar în Times Square. Pe un ecran uriaș a rulat mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”. Emoționată, tânăra a răspuns fără ezitare un mare „DA.”

„Afișatul ăsta are un spate, un background, până la afișat, nu a fost așa peste noapte, dar da, îmi doream să fac chestia asta foarte mult, îmi doresc o familie. Am cerut-o de soție în New York, aveam plecarea asta în America și mi s-a părut foarte tare ca o cerere mai specială să o faci acolo, în Times Square. E un moment pe care să-l ții minte toată viața”, a spus Lino Golden pentru Spynews.ro.

Lino Golden a explicat că ceremonia religioasă este planificată pentru anul viitor. Artistul a mărturisit că își dorește ca atât cununia civilă, cât și cea religioasă să fie restrânse, în prezența familiei și a prietenilor apropiați, preferând o atmosferă caldă și personală în locul unei petreceri grandioase.

„Ne gândim să facem nunta anul viitor, acum e cam din scurt. O să fac cununia anul acesta, probabil în două luni, iar nunta la anul. Nu vrem o nuntă mare. Ne dorim o nuntă foarte intimă, în familie și cu prieteni apropiați, vrem să facem ceva frumos pentru sufletul nostru, cam atât. Cununia civilă o să fie în două luni, o să fie și mai restrânsă decât nunta”, a mai zis el.

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici s-a produs anul trecut și a luat prin surprindere publicul, mai ales că mulți considerau că formau un cuplu stabil. Pe durata procedurilor, ambii au preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și nu au făcut declarații.

Ulterior, Delia Salchievici a ales să vorbească despre motivele despărțirii, explicând că nu a fost vorba despre infidelitate. Potrivit acesteia, ruptura a venit din realizarea că nu mai erau compatibili și că sentimentele se estompaseră treptat, motiv pentru care au decis, de comun acord, să meargă pe drumuri separate.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro