Lili Sandu și Silviu Țolu și-au botezat băiețelul și au dezvăluit imagini inedite de la eveniment

☀️ 08.11.2020 ☀️ Ziua în care l-am botezat pe fiul nostru, Thomas Jay Cristian. Mulțumim părinților spirituali, Carmen și Andreas, pentru că ne-au fost aproape, fizic și sufletește, părinților noștri pentru iubirea necondiționată și sprijinul de-a lungul anilor, rudelor și prietenilor care s-au gândit la noi în acest moment minunat. Sperăm să ne revedem cât mai curând cu toții 💙