Lili Sandu alăptează în public și e acuzată că deranjează, pentru că oamenii nu au altă treabă

Lili Sandu alăptează în public și a și scris despre asta și pe contul său de Instagram, unde a postat recent o imagine în care este surprinsă alăptându-și fiul. „Despre alăptat s-au scris multe și și-au dat mulți cu părerea. Dacă să fie public sau privat sincer cred că ține de tine ca mamă și nu de prejudecățile altora. Ador să-mi alăptez puiul și o fac fără pic de pudoare pentru că la fel îmi este și dragostea pentru el: liberă și nelimitată!”

Cele mai multe dintre noi ar considera absolut firesc faptul că Lili Sandu alăptează și că decide să o facă și în public – are un copil mic și e deplin stăpână pe corpul și pe alegerile ei, așa cum ar trebui să fie orice femeie. În plus, ea face parte dintr-o serie întreagă de celebrități și influencers care au decis să vorbească mult mai deschis despre maternitate și, implicit, și alăptare, și chiar să se lase fotografiată în timp ce alăptează – intenționând parcă să demonstreze ceea ce ar trebui să fie de la sine înțeles. Că uneori copiilor li se face foame și că trebuie să mănânce, că nu e nimic rușinos în asta și că nu există nici un motiv pentru care ar trebui să se ascundă în astfel de momente, mai ales dacă se întâmplă să se afle într-un loc public, într-o toaletă sau alt spațiu neprietenos, doar pentru că unii oameni încă mai au probleme atunci când văd sânii unei femei îndeplinindu-și funcția naturală.

Însă numeroase urmăritoare ale vedetei s-au declarat de-a dreptul șocate de faptul că Lili Sandu alăptează și nu s-au dat în lături de la a-și exprima opiniile în comentarii. Ca de obicei în astfel de cazuri, acuzațiile tind să se îndrepte spre zona vulgarității, una care arată că în continuare noi, ca femei, avem mari probleme în a ne uita la corpurile noastre fără a le privi drept obiecte sexuale.

„Felicitări pt copil, felicitări și pt decizia de a alapta. Este un proces natural, indispensabil după părerea mea pt prunc. Eu îmi mențin însă părerea că indiferent cât de mult îți iubești copilul, procesul alăptării ar tb să fie privat față de cei din jur…un moment de conexiune de între mama și prunc care este doar al lor și asa ar tb sa rămână. Pudoarea nu strica, nimeni nu este obligat sa privească sânii unei femei alaptand în public. Repet, este o opinie personala. Încă o data, tot binele din lume unei familii atât de frumoase. 🤗”

„Acum ca o paranteza, sânii ălora de se perinda pe Instagram care sunt gen' in costume de baie și le apreciați de parca v ar da de mâncare😁😁( nu zic de tine zic in general) aia nu mai sunt de private mode' nu? E și un pic de ipocrizie.. Multumesc! 🤗”, i-a răspuns vedeta, care ar fi putut să îi spună, până la urmă, că, într-adevăr, nimeni nu este obligat să privească, așa încât se poate uita în orice altă parte atunci când vederea îi este tulburată de astfel de imagini.

Lili Sandu a continuat cu mai mult tact: „Știu ce ai vrut tu să spui legat de actul în sine și nu ți contrazic părerea doar că vezi tu, eu alăptez la cerere asta înseamnă ca l poate lua foamea pe bebe când suntem in parc sau la o terasa sau etc. Eh eu ce ar tb sa fac sa l las sa plângă de foame pana ajung ac sau sa ma ascund la o toaleta publica sa alăptez? Nu face sens deloc. Repet tine foarte mult de mama și de perspectiva ei in ceea ce privește alaptatul. Nicicum nu este greșit pentru ca așa este și normal, sa fim diferite. Nu știu dacă ai încă un bebe dar dacă nu vei înțelege la momentul respectiv… 😊”, iar zeci de alte femei i-au susținut poziția.

În schimb, alte persoane s-au arătat deranjate de faptul că Lili Sandu alăptează în public. „Eleganța și rafinamentul sunt foarte strâns legate de bun simț și decență. Restul e vulgaritate. Fiecare are dreptul să aleagă🙂”,

„Puteti alapta in parc dar acoperite cu un scutec, bebelusilor le place.”, a comentat o altă fană.

„Copilul creste ,incepe sa se miste ,sa intoarca capul, ramai cu sanul pe afara ,se intampla sa iti curga lapte , nu cred ca e o priveliste placuta pt cei din jur ,mai ales la cate accesorii si informatii avem la dispozitie in ziua de astazi….”

Totuși, la postarea în care Lili Sandu alăptează majoritatea opiniilor au fost pro-alăptare, lucru care poate să dovedească felul în care, încet, se schimbă mentalitățile și în România, unde doar 13% dintre nou-născuți sunt hrăniți exclusiv prin alăptare, lucru care poate avea consecințe asupra stării lor de sănătate pe termen lung.

„Este tot o parere personala ,mi-am alaptat copilul pa peste tot in aproape 2 ani de zile ,de la metrou ,restaurant, avion, parc ,locuri de joaca …etc dar niciodata nu mi-am aratat sanii in public. Dar tine de opinia si educatia fiecaruia”

„Puteți sa alăptați unde vreți voi atât timp cât va acoperiți sânul și nu deranjați pe alții, nu sunteți primele și nici ultimele femei care alăptează un copil”, spune o altă urmăritoare deranjată, evident, de faptul că Lili Sandu alăptează și nu consideră că ar trebui să posteze o fotografie care o înfățișează făcând asta pe Instagram.

Așa se face că, în vreme ce media abundă în imagini care utilizează sânii femeilor pentru a atrage atenția asupra unei serii întregi de produse, de la mașini la știri sportive, fotografia unei femei care alăptează face încă valuri. Dar faptul că Lili Sandu alăptează, iată, pe Instagram, iscă, totuși, o dezbatere încă necesară, dat fiind că doar în urmă cu câțiva ani rețelele de socializare nu permiteau postarea imaginilor de acest fel. Acum, Instagram permite imagini cu femei care alăptează, dar în continuare cenzurează sânii femeilor atunci când în imagini se vede și sfârcul – lucru care nu se întâmplă dacă bărbații pozează la fel de dezbrăcați -, motiv pentru care, în 2019, mișcarea #WeTheNipple a organizat un protest/performance în fața sediului companiei din Manhattan, afișând pancarte cu fotografii ale unor sfârcuri de bărbați, ca să sublinieze standardul dublu pe care îl practică rețelele cu pricina.

