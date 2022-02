Lili Sandu, primele declarații după ce ea, Silviu Țolu și fiul lor, Thomas Jay, au avut COVID-19: „Zile de coșmar…”

Lili Sandu anunța în urmî cu o săptămână că ea, partenerul ei, Silviu Țolu, dar și fiul lor, Thomas Jay, au COVID-19. Vedeta a făcut atunci anunțul pe contul personal de Instagram.

În ceea ce privește starea lor de sănătate, Lili Sandu a transmis atunci un mesaj pe rețelele de socializare în care dezvăluia că atât ea, cât și Silviu Țolu se simt mai bine însă vedeta este îngrijorată din cauza faptului că fiul lor, Thomas Jay, avea febră destul de mare.

Cei trei au reușit să depășească acest moment, astfel că vedeta a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare alături de partenerul ei și băiețelul lor, vorbind despre cum se simt în acest moment.

„Aaand We are back in the game, baby!!!

Vă mulțumim din suflet pentru toate mesajele, sunteți minunați! ♥️

Au fost câteva zile de coșmar (pozitivi Covid) dar Dumnezeu ne-a ajutat sa trecem cât mai repede peste ele și sa ne însănătoșim.

Nimic nu este mai important ca sănătatea, asta este concluzia, și atunci când o avem să ținem la ea ca la cel mai de preț lucru.

Acum cu forțe noi încep o perioadă plină de proiecte minunate de care abia aștept să vă povestesc. 🤗

Multă sănătate vă dorim și vouă!”