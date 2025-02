Lidia Buble, experiență îngrozitoare la un salon de înfrumusețare din Istanbul. Ce schimbare de look și-a făcut artista: „Nu mi-am învățat lecția”

Lidia Buble a avut parte de o experiență neașteptată în Istanbul, unde și-a dorit o schimbare de look, însă rezultatul final nu a fost deloc cel imaginat. Cântăreața a fost nevoită să apeleze la un alt hairstylist pentru a-și corecta tunsoarea și a obține look-ul dorit.

Artista, cunoscută pentru stilul său mereu fresh, a decis să-și tundă părul, după ce a observat că acesta devenise mai fragil și nu mai avea aspectul de altădată. Astfel, a optat pentru o tunsoare bob și a ales un salon din Istanbul, inspirată de un hairstylist descoperit pe rețelele de socializare.

Odată ajunsă la salon, Lidia Buble s-a confruntat cu o barieră lingvistică, întrucât angajații nu vorbeau engleză, ceea ce a făcut comunicarea extrem de dificilă. În plus, artista a fost surprinsă să vadă că mai multe persoane se ocupau în același timp de părul ei, o practică pe care nu o mai întâlnise până atunci. Din păcate, rezultatul final nu a fost pe măsura așteptărilor sale, ceea ce a determinat-o să caute un alt specialist pentru a remedia situația.

„El trebuia tuns pentru că nu mai arăta deloc bine. Mereu când mă periam îmi cădeau fire de păr și nici nu mai arăta bine. Am ajuns la Istanbul și acolo am mers la tuns. Eu am intrat în salon și am încercat să le spun ce îmi doresc, dar nu vorbeau deloc engleză, așa că le-am arătat poze. I-am văzut pe Instagram și erau niște coafuri superbe, foarte bine făceau. Am ajuns acolo, m-am așezat pe un scaun și a venit la mine un băiat, cred că era asistent. Nu el trebuia să mă tundă, că eu voiam pe altcineva, pe cine văzuse pe Instagram. A venit băiatul și și-a pus căștile pe cap, cred că asculta ceva. La un moment dat s-au strâns armate de oameni în jurul lui și ăsta a început să mă tundă, unul dădea cu foarfeca în timp ce mă tundea, unul uscat părul, deci nu mai înțelegeam nimic. Se întâmplau foarte multe chestii în capul meu în același timp. M-am uitat pe jos și am văzut jumate de cap pe jos și am zis că voi pleca fără păr. M-au filmat încontinuu, probabil să pună pe rețelele lor de socializare videoclipul.”