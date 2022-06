Lia Bugnar susține că Viorica Vodă ar fi agresat-o verbal pe stradă: „Tu plimbi câinele, de stearpă ce ești, stearpă și ca femeie și ca artist”

Actrița și regizoarea Lia Bugnar a povestit pe rețelele de socializare că ar fi fost agresată pe stradă de colega ei de breaslă, Viorica Vodă, povestind în detaliu întregul incident și declarând că întregul moment a fost filmat.

Lia Bugnar a povestit pe contul ei de Facebook despre episodul neplăcut al întâlnirii pe stradă cu actrița Viorica Vodă, incident despre care Viorica Vodă nu a făcut momentan niciun fel de declarații. Potrivit spuselor regizoarei, Viorica Vodă ar fi fost agresivă verbal și i-a adus injurii.

Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile, când Lia Bignar ieșise la plimbare cu câinele său, când, potrivit declarațiilor sale, s-a întâlnit pe stradă cu Viorica Vodă, iar aceasta a urmărit-o și i-a adresat cuvinte deloc plăcute.

„M-a luat din prima, abrupt, fără introduceri. N-ai fost în stare să faci copii și de-asta ți-ai luat câine? Eu am doi, mi i-am făcut, realizați, fata mea vorbește germana, are sașe examene, copiii mei sunt bine, la facultăți serioase, tu plimbi câinele, de stearpă ce ești, stearpă și ca femeie și ca artist, scrii piesulicile-alea prin undergruound pe-acolo din frustrări de stearpă și urâtă ce ești, da’ n-ai talent, talentu’ dacă nu-l ai, nu ți-l da nimeni, te-ai înconjurat de gașca aia de lezbiene și faceți voi gunoaiele-alea de spectacole, că n-am avut loc la Godot de tine, că te … în toate părțile și eu am refuzat să mănânc rahat și m-am sacrificat și am făcut doi copii și tu ești o stearpă. Și de ce nu ești fericită, întreb. Sunt fericită, fata mea vorbește germana, n-o s-ajungă o ratată ca tine să-și vomite frustrările în niste piesulici din astea prin underground pe unde le joci și bei, și te f… cu minori. Pai, da, da’ te ții după mine și câinele meu, în loc să stai cu fata ta. Fă, ferentaristo, zice, ești o ratată penibilă, stearpă, care n-a avut niciodată talent și care s-a refulat în scris prost și ți-ai găsit toate lezbienele în jurul tău.