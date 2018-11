Leonardo DiCaprio și-a sărbătorit ziua de naștere alături de celebrități

Actorul și-a sărbătorit ziua de naștere la Spring Place, un club privat din L.A., fondat de Francesco Costa. Lista invitaților ar fi inclus 300 de persoane, printre care Beyonce, Jay Z, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow alături de soțul său Brad Falchuk, precum și Tobey Maguire, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Leo.

Potrivit celor de la E! News, anterior petrecerii a avut loc o cină restrânsă, iar Oprah Winfrey s-a numărat printre invitați.

Leonardo DiCaprio a postat pe contul său de Twitter mesaje de susținere pentru persoanele afectate de incendiile de vegetație izbucnite weekend-ul trecut în California, militând în continuare pentru schimbare. „Motivul pentru care aceste incendii de vegetație s-au înrăutățit este din cauza schimbărilor climatice și a istoricului secetelor. Ajutorarea victimelor nu ar trebui să fie o problemă partizană”.

The reason these wildfires have worsened is because of climate change and a historic drought. Helping victims and fire relief efforts in our state should not be a partisan issue. https://t.co/WiBnppsr3m

