Laura Cosoi și-a botezat a patra fetiță. Imagini inedite de la evenimentul din Maramureș

Laura Cosoi și-a botezat cea de-a patra fetiță, pe Aida, în weekendul ce tocmai a trecut. Evenimentul a avut loc în Maramureș, un loc cu o semnificație aparte pentru actriță. Vedeta a devenit din nou mamă în luna iulie. Ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună trei fete, pe Rita, Vera și Lara.

Laura Cosoi a ales ca botezul fiicei sale, Aida, să aibă loc tot în Maramureș, acolo unde au fost creștinate și celelalte fetițe ale ei. Slujba s-a desfășurat la biserica „Sfânta Maria” din Baia Sprie, iar ulterior a urmat o petrecere organzată la Casa Olarului. Pentru acest moment important, actrița a avut alături familia și prietenii. Au fost prezente și câteva vedete din showbiz-ul românesc și apropiate de Laura Cosoi, printre care Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, Ada Condeescu, Andreea Ibacka și Aylin Cadîr.

Laura Cosoi a împărtășit pe contul personal de Instagram câteva cadre de la botezul fiicei sale, Aida. Actrița a avut grijă ca toate detaliile să fie puse la punct, astfel încât să iasă un eveniment reușit. Vedeta a publicat și o fotografie specială, în care e alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și cele patru fetițe.

De asemenea, și Adela Popescu a postat un video cu mai multe cadre de la botezul fetiței Laurei Cosoi.

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a mărturisit că este deranjată de cei care comentează cu privire la alegerea ei de a avea mai mulți copii.

Laura Cosoi a povestit că nu s-a gândit niciodată că va avea patru copii.

„Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii. Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: gata, ok, s-a terminat cu trei. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple. În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem. De asta zic că eu am mai zis că „nu” și a fost și zic acum că „nu” și cred că nu totuși, pentru că vreau să ajung să îi și cresc. Am avut norocul că am și lucrat, nu m-a întrerupt, n-am pierdut nimic în tot timpul ăsta, am câștigat!”, a mai spus ea pentru sursa citată.