Kristina Cepraga, declarații oneste despre cum a depășit divorțul de fostul soț. Cum se înțelege acum cu tatăl fiicei sale: „Este o relație bună”

Kitty Cepraga, pe numele ei real Kristina Cepraga, a fost în urmă cu aproape două decenii o figură celebră în România. Ea a debutat în lumina reflectoarelor în proiectul de televiziune de uriaș succes „Școala vedetelor”, unde i-a avut alături și pe alți artiști care au continuat să aibă cariere notabile, precum Călin Goia sau Adrian Despot. Tot această emisiune a fost și cea care, în adolescență, i-a deschis gustul pentru scenă, urmând cursurile facultății de teatru ulterior și absolvind în 2004, când s-a și mutat în Italia.

Kristina Cepraga, declarații despre fostul ei soț, James Goodwin

Cariera ei cinematografică a prins avânt, Kristina Cepraga apărând în filme notabile precum „Unknown Beyond”, „Moștenirea”, „Gun of the Black Sun” și „Botticelli Murders.” De asemenea, a avut roluri și în producții românești, printre care „Pup-o, mă! 3” și serialul de comedie „Scara B”, difuzat la PRO TV. Actrița a continuat să fie activă pe scenele italiene, țara în care a trăit mai bine de două decenii.

În Italia, Kristina Cepraga l-a cunoscut pe James Goodwin, un britanic cu rădăcini franceze, care i-a devenit soț. Cei doi au avut un mariaj de 15 ani și au divorțat în 2021. Au împreună o fiică, pe nume Aurora-May. În cadrul unui interviu acordat recent, Kristina Cepraga a vorbit cu multă deschidere despre cum a perceput despărțirea de fostul ei soț, James Goodwin, și despre cum a reușit să depășească acest moment dificil.

„Nu cred că îți revii niciodată total după o asemenea lovitură. Mulți psihologi compară acest lucru cu un doliu, și eu m-am confruntat deja cu cel de după plecarea dintre noi a tatălui meu, așa că, într-adevăr, lipsa figurii de referință masculine în viața mea este destul de adâncă. Te obligă să devii adult, cumva, deși structural am un soi de puritate infantilă destul de acută pentru societatea de azi, mă simt un copil cu un copil superb, de care trebuie să am grijă și să îl protejez”, a spus Kristina Cepraga într-un interviu pentru VIVA!

Cum se înțelege acum Kristina Cepraga cu fostul ei soț

Kristina Cepraga și fostul ei soț, James Goodwin, au menținut o relație apropiată pentru ca fiica lor, Aurora-May, să crească într-un mediu armonios, în care ambii ei părinți sunt prezenți în viața ei.

„Este o relație bună, și asta nu poate decât să mă bucure, pentru că știu și conștientizez cât de importantă este pentru un copil aflat la vârsta preadolescenței, care a trecut prin schimbări profunde – a lăsat în urmă țara în care s-a născut, colegii, prietenii, divorțul părinților, a schimbat țări, locuințe, limbi străine și, mai ales, a trăit pierderea bunicului… Acum, în timp ce îți răspund la interviu, de exemplu, e cu tatăl ei la Roma, în vacanță, la casa ei de-a doua. Evident, însă, că punctul cel mai important din viața ei sunt eu. Mama”, a adăugat Kristina Cepraga pentru sursa citată anterior.

Citește și:

Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina. De ce a concediat-o: „A fost cea mai bună lecție pe care…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro