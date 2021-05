Kira Hagi, în același proiect cu Michelle Obama. Ce personaj interpretează?

Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, a ajuns o actriță apreciată – primind review-uri bune pentru proiectele în care se implică. De data aceasta, ea a ajuns să lucreze la același proiect alături de Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite.

Chiar Kira Hagi este cea care a făcut anunțul că va juca într-un film Netflix. Este vorba, mai exact, despre dublarea vocii unui personaj dintr-o animație, Gofre și Mochi, în cadrul căruia și Michelle Obama și-a oferit vocea, jucându-și propriul rol. Proiectul este în fapt un show de gătit dedicat copiilor.

Kira Hagi a anunțat pe propriul cont de Instagram marea veste, prin intermediul unei postări jucăușe.

„Dragi părinți sau mătuși sau unchi sau bunici, ați aflat de ‘Gofre și Mochi’? Este un serial pe @netflixro, iar eu știu de el pentru că m-am distrat teribil să dublez vocea lui Mochi. Așa că nu mă deranjează, dacă asta e noua mea poreclă! 😂 E un serial educativ și amuzant și îl recomand și adulților, e bine să nu uităm să fim copii!”, a scris aceasta.

Născută la Barcelona, ea a copilărit în Istanbul, datorită carierei celebrului său tată. Deși viața ei a fost una privilegiată, Kira Hagi a mărturisit într-un interviu recent acordat lui Marius Tucă că a învățat valoarea modestiei și a muncii din familie. „Părinții noștri au fost destul de stricți cu noi, desigur, în sensul bun al cuvântului. A fost o binecuvântare fiindcă noi am crescut cu un handicap metaforic. Am fost privilegiați în multe privințe, iar acest lucru poate reprezenta un handicap. Nu am știut ce înseamnă să nu avem mâncare pe masă, nu am știut că înseamnă să mergi cu autobuzul. Am avut de toate, nu am avut nici o grijă și poate de aceea tata și cu mama au fost atât de stricți cu noi.”

Citește și:

Schimbare spectaculoasă de look pentru Charlize Theron

Foto: Instagram