Kira Hagi, dezvăluiri despre rolul dintr-un serial TV. Cum au reacționat părinții ei: „I-am contactat imediat”

Kira Hagi va apărea pe micile ecrane alături de actori cunoscuți în cel mai nou serial TV românesc, Lia, de la Antena 1. Fiica lui Gheorghe Hagi este extrem de încântată de rolul său și a oferit detalii inedite despre atmosfera de la filmări, cum se înțelege cu ceilalți actori, dar mai ales cum au reacțioat părinții săi când le-a dat marea veste.

Kira Hagi, despre rolul din serialul Lia

Kira Hagi va face parte din noul proiect televizat de la Antena 1, mult așteptat de fani. Actrița joacă rolul Mirei Bădescu, o tânără avocată și a avut parte de provocări cu acest personaj. Într-un interviu pentru VIVA!, fiica fostului fotbalist a oferit mai multe detalii despre rolul său în serial și cum s-a adaptat pe platourile de filmare.

„Da, e o avocată. Mira Bădescu, personajul meu, mă intrigă și mă fascinează fiindcă am oportunitatea să joc o meserie pe care în viața de zi cu zi nu cred că o să am ocazia să o încerc, să o practic. Lucrul acesta, pentru orice actor, să ai oportunitatea să joci mai multe profesii, să întruchipezi mai multe profesii, e o binecuvântare. În comun cu ea nu am nimic. Nu cred că suntem asemănătoare. Suntem foarte diferite, nu avem absolut nimic în comun, adică principiile noastre și felul nostru de a gândi… deci suntem foarte diferite. Nu pot să vă spun mai multe, trebuie să urmăriți serialul, să vedeți de ce nu mă asemăn cu acest personaj”, a spus Kira Hagi.

Tânăra artistă a povestit și cum a obținut rolul pentru serialul de la Antena 1. Deși nu are o vastă experiență în actorie și este primul serial de televiziune, Kira Hagi a învățat din fiecare experiență a sa. A mers la casting, unde s-a descurcat de minune. Ulterior, după câteva săptămâni, a fost sunată pentru marea veste.

„Am fost chemată la casting chiar de către directoare. Eu nu știam exact pentru ce mă prezentam la casting. Dar mi-a dat un monolog și m-am pregătit așa cum trebuie. La casting am fost întrebată câți ani am și ce înălțime. Atunci, eu le-am zis că am 1,60 metri în zilele mele bune și mai puțin, adică 1,59 metri, în zilele mele proaste. Sigur că a râs toată lumea care se afla în sală. S-au amuzat de gluma mea. Cam așa a fost la casting. I-am cucerit, mai întâi, cu o glumă. Dar să știți că nu am primit rolul pe moment. Abia după câteva săptămâni am primit un telefon și am fost anunțată că o să joc în acest serial, că o voi interpreta pe Mira Bădescu”, a mai spus actrița.

Cum au reacționat părinții ei

Kira Hagi este susținută din plin de familie, motiv pentru care părinții eu s-au bucurat enorm pentru ea atunci când au fost anunțați că a obținut rolul în serial. Actrița i-a sunat imediat cum a aflat vestea, ca mai apoi să îl anunțe și pe fratele ei, din străinătate.

„Au fost foarte bucuroși, ca orice părinte, că am ales o meserie frumoasă și că iubesc ceea ce fac și mă dedic acestei meserii. Ei sunt bucuroși că muncesc, că am primit un rol și normal că i-am contactat și pe ei imediat ce am primit vestea. „Uitați, o să lucrez într-un serial de televiziune!”, le-am spus. Și ei au fost încântați. Și fratele m-a felicitat, pe Facetime, fiindcă el e plecat, știți foarte bine. Părinții m-au încurajat sută la sută în ceea ce fac”, a mai declarat Kira.

Foto: Instagram

