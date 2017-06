Kim Kardashian si Kanye West au gasit o solutie pentru a avea inca un copil

Kim Kardashian, in varsta de 36 de ani, nu mai poate ramane insarcinata din cauza unor dificultati aparute in urma celor doua sarcini, ce au condus la dezvoltarea unei probleme denumita placenta accreta.

Acestia au decis sa aleaga mama surogat printr-o agentie specializata in aceste cazuri, care va costa in jurul sumei de 45 000 de dolari si o suma aditionala de 5 000 de dolari in cazul in care vor fi mai multi copii.

De asemenea, acordul impune niste reguli pe care mama surogat trebuie sa le respecte pe timpul sarcinii si prevede indatorirea lui Kim si Kanye “de a-si asuma responsabilitatile legale si parentale pentru orice copil…care ar putea avea anomalii sau defecte congenitale sau orice alte probleme”, a declarat o sursa pentru TMZ.

Desigur, simplul fapt ca acestia au angajat o mama surogat, nu inseamna ca deja au inceput procesul de desfasurare al acestuia.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Arhiva Revistei ELLE