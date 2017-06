Kim Kardashian, din nou in mijlocul unei controverse

Kim Kardashian a ales sa raspunda acuzatiilor pe care le-a primit in privinta recentei campanii Kim Kardashian Beauty, unde fanii au remarcat ca tenul ei este foarte inchis la culoare.

Vedeta in varsta de 36 de ani a spus ca era foarte bronzata atunci cand s-au realizat fotografiile pentru campanie.

@KKWBEAUTY Creme Contour & Highlight Kit 6.21.17 KKWBEAUTY.COM A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 14, 2017 at 11:39am PDT

“In mod evident ca nu as vrea niciodata sa ofensez pe nimeni”, a declarat Kim intr-un nou interviu pentru The New York Times.

“Eram foarte bronzata atunci cand am facut fotografiile si probabil ca si contrastul a fost oprit. Insa am aratat poza multor persoane, care sunt de asemenea si din acest domeniu. Nimeni nu a mentionat nimic despre acest lucru. Desigur ca am un enorm respect pentru ceea ce au simtit oamenii, insa noi am facut toate schimbarile necesare acelei poze si celorlalte. Noi am vazut problema si am adaptat-o si schimbat-o imediat. Cu siguranta ca am invatat multe lucruri din acesta greseala”, a adaugat Kim.

@kkwbeauty 6.21.17 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 19, 2017 at 8:05am PDT

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Arhiva Revistei ELLE