Lorde vorbeste despre prietenia ei cu Taylor Swift intr-un mod mai putin obisnuit

In mod normal ai avea cele mai frumoase cuvinte despre prietena ta, nu-i asa? Chiar daca aveti si glumele voastra, probabil tot nu ai vorbi despre ea ca si cum ar fi o boala autoimuna. Ei bine, Lorde vorbeste despre prietenia ei cu Taylor Swift intr-un mod atipic.

Intr-un interviu pentru The Guardian, Lorde si-a comparat prietenia cu o alergie la gluten: „Este ca si cum ai avea o prietena cu anumite alergii. Exista anumite locuri in care nu puteti merge impreuna. Anumite lucruri pe care nu le puteti face….Este ca si cum as avea o prietena cu o boala autoimuna.”

Nu este chiar modul in care ne-am dori ca prietenele noastre sa vorbeasca despre noi, insa avand in vedere faima lui Taylor Swift, putem intelege (oarecum) parerea lui Lorde.

Cum priveste oare Taylor Swift aceasta prietenie? Sa fie Lorde comparata cu o alta intoleranta sau alergie?

Foto: Instagram