Kim Kardashian l-a surprins pe Kanye în timp ce o admira pe Rihanna, iar clipul a devenit viral

Fanii emisiunii Keeping Up With The Kardashians știu faptul că Kim Kardashian arată destul de des pe Snapchat activitățile pe care le are zi de zi. Așa se explică faptul că a decis să deschidă aplicația pentru a înregistra momentul în care Kanye urmărea un concert susținut de Rihanna.

Întâmplător, cineva avea camera de filmat ațintită pe Kim în acea clipă și a surprins exact momentul în care aceasta a întrerupt filmarea, atunci când a observat că West este fascinat de priveliștea de pe scenă.

Deși momentul a fost surprins în urmă cu doi ani, el abia acum a devenit viral. “Kim a văzut modul în care Kanye se uita la Rihanna și a trebuit să întrerupă filmarea repede”, conform postărilor de pe Twittter.

Unul dintre fani chiar a răspuns cu umor: „Vreau ca cineva să se uite la mine precum felul în care Kanye se uită la Rihanna”, un altul a spus că: “Deci doar Rihanna îl face pe Kanye să zâmbească”, iar un al treilea a avut un punct de vedere destul de corect: “Cine nu se uită la Rihanna în felul acesta?”

Acest video a ajuns viral la scurt timp după ce Kim a dezvăluit într-un interviu cu KTLA faptul ca nu-și mai face selfie-uri: “Nu-mi mai fac selfie-uri, pur și simplu nu-mi mai plac. Nu este vorba doar de a le face, obișnuiam să petrec mult prea mult timp făcându-le.”

“Îmi doresc doar să trăiesc mult mai mult în viața reală. Nu mă deranjează pozele, însă nu-mi mai petrec timpul atât de mult pe telefon”, a mai precizat Kim. Se pare că această distanțare de telefon îi va face destul de bine, în special din punct de vedere al relației cu Kanye.

Text: Iulia Brăslașu

Foto: Instagram

