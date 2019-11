Kim Kardashian face o schimbare surprinzătoare, iar fanii o felicită pentru decizie

Un lucru nu poate fi însă negat – Kim Kardashian West este celebră și pentru imaginile în care apare complet dezbrăcată sau cât mai sumar îmbrăcată.

Ei bine, fanii starului au fost destul de surprinși atunci când au aflat că aceasta a decis că a venit momentul să renunțe la postările în care pare nud. Într-un interviu recent acordat The Cut, Kim a dezvăluit că în ultimele luni a început să se gândească tot mai des la a renunța la genul acesta de imagini, atât de apreciate și de așteptate de fanii ei.

„Nu știu dacă are legătură cu faptul că soțul meu spune că uneori a fi prea sexy este un lucru nejustificat și că nu se simte confortabil cu asta. Îl ascult și îl înțeleg. Totuși, la finalul zilei, el îmi oferă libertatea de a fi și de a face tot ceea ce vreau eu. Însă am avut un fel de trezire. Am realizat că nu mai pot umbla pe Instagram în fața copiiilor mei fără ca nuditate completă să apară pe feed-ul meu tot timpul. Și cu siguranță eu am contribuit la așa ceva”, a declarat Kim.

În plus, se pare că acum Kim Kardashian West își dorește să pozeze pentru cele mai importante reviste din lume, dar și să continue cu noua ei carieră, cea de avocat, ambele aspecte fiind destul de afectate de imaginile în care ea apare complet dezbrăcată. „M-am gândit și cum este când într-o zi sunt la Casa Albă și a doua zi postez ceva de genul un selfie îmbrăcată numai în bikini. Și mă gandeam că poate ei nu au văzut acea poză, căci trebuie să mă întorc săptămâna următoare acolo”.

