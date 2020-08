Katy Perry le-a arătat fanilor cum arată camera viitoarei sale fetițe

Katy Perry le-a oferit fanilor un tur surpriză al camerei copilului duminica aceasta în timpul săptămânalului său live „Small Sunday” – tot o surpriză au fost și hainele pe care aceasta i le-a pregătit micuței.

În timp ce le arăta urmăritorilor săi camera în nuanțe plăcute de roz, proaspăt aranjată pentru venirea fetiței, aceasta i-a întrebat dacă sunt curioși să vadă și hainele pe care cei doi i le-au pregătit. Pe lângă rochițele și pantofiorii în miniatură, Katy și-a întors laptopul și spre o salopetă personalizată cu… fața logodnicului ei, Orlando Bloom, de câteva zeci de ori.

Katy Perry gives a tour of her new nursery 🥺 pic.twitter.com/0xuCzwKRiK

— Harley🎪 (@MyNameIsKatyCat) August 16, 2020