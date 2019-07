Kate Middleton și Prințul William le-au transmis un mesaj celor care și-au amintit de ziua de naștere a fiicei lor, Prințesa Charlotte

După ce primesc scrisori cu urări de zile de naștere sau aniversări, membrii familiei regale britanice trimit cărți poștale de mulțumire. Acest lucru s-a întâmplat și ieri, după ce mai mulți fani i-au transmis Prințesei Charlotte cele mai bune gânduri cu ocazia împlinirii vârstei de patru ani, la începutul lunii mai. Scrisoarea conține o fotografie cu Charlotte și câteva rânduri scrise prin care părinții săi le mulțumesc celor care și-au amintit de fiica lor într-o asemenea zi specială: „Ducele și Ducesa de Cambridge apreciază urările dumneavoastră trimise Prințesei Charlotte cu ocazia împlinirii vârstei de patru ani. Gestul dumneavoastră a fost profund apreciat de Înălțimile Sale Regale, care vă doresc numai bine.”

