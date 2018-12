Kate Middleton îl ceartă pe Prințul William despre „obiceiul de coșmar” pe care îl are acasă și dezvăluie noi detalii despre micul Prinț Louis

Membrii familiei regale ne demonstrează încă o dată că sunt la fel ca noi.

Prințul William și Kate Middleton și-au încheiat vizita oficială în Cipru, unde au vizitat familiile militare care vor fi departe de casă Crăciunul acesta, inaugurând astfel și centrul de recreere Oasis.

Princess Kate cutting the cake at the kitchen if the Oasis centre at the RAF base in Cyprus pic.twitter.com/tSj6qrpUCl

— Simon Perry (@SPerryPeoplemag) December 5, 2018