Kate Middleton, eroina la cursa Royal Ascot

Cine ar fi crezut ca o calatorie cu trasura poate reprezenta un pericol? Probabil nimeni, insa pentru Contesa de Wessex, nora Reginei Elisabeta a II-a, mica calatorie a fost o adevarata aventura.

In timpul paradei aceasta era sa cada, insa din fericire, Kate a prins-o la timp. Momentul a fost amuzant, chiar si cele doua razand apoi de intregul incident surprins de aparatele de fotografiat.

This made my day! Sophie nearly falls onto Kate! 😂 (via Daily Mail) pic.twitter.com/dSmk4eimkt — Katie (@katiesroyallove) June 20, 2017

Ducesa de Cambridge, Printul William, Earl si Sophie, Contesa de Wessex erau impreuna in trasura in timpul paradei pentru cursa de cai Royal Ascot, un eveniment important in inalta societate britanica.

Chiar si Regina a participat la eveniment istoric ce se tine inca din secolul al XVIII-lea, din timpul Reginei Anne.

Kate a fost, ca intotodeauna, o aparitie eleganta si rafinata, alegand o rochie Alexander McQueen. Aceasta a ales o creatie a acestui brand si pentru nunta sa cu Printul William.

Foto: Instagram